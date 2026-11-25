Ташкентский плов — это торжественная версия главного блюда Узбекистана. Если привычный чайханский вариант стремится к простоте, то столичный плов играет на плотности и насыщенности. Секрет здесь в нуте: он придает зерну весомость, а обилие курдючного жира создает тот самый глубокий, обволакивающий аромат, который делает блюдо праздничным.

Ингредиенты на 10 порций

нут — 220 г

мякоть баранины (грудинка или корейка) — 1-1,2 кг

курдючный жир — 300 г

морковь — 1 кг

репчатый лук (средний) — 3 шт.

чеснок — 2-3 головки

рис сорта лазер — 1 кг

изюм кишмиш — 100 г

рафинированное растительное масло — 250 мл

вода питьевая — 1,5 л

перец чили — 1 шт.

сахар — ½ ч. л.

зира — 1,5 ч. л.

паприка молотая — 1 ч. л.

барбарис — 1 ч. л.

черный молотый перец — 1 ч. л.

куркума — на кончике ножа

соль — по вкусу

Приготовление

Подготовка нута и риса. Нут залейте водой на 24 часа, затем откиньте на дуршлаг и промойте. Рис промойте 7-8 раз до полной прозрачности воды, залейте теплой водой (37°C), щедро посолите и оставьте на один час. Изюм залейте небольшим количеством горячей воды. Нарезка. Баранину разделите на 8-10 крупных кусков. 100 г курдюка нарежьте кубиками по 1 см. Морковь нашинкуйте соломкой (5-6 см), лук — полукольцами. У чеснока срежьте основание и уберите лишние слои шелухи. Обжарка. В казане на сильном огне разогрейте масло до появления белого дымка. Обжарьте кубики жира и один большой кусок курдюка до золотистого цвета; мелкие кубики не перемешивайте. Извлеките жир шумовкой на тарелку. Зирвак. В том же масле обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте лук и жарьте до светло-желтого цвета. Сверху распределите морковь. Влейте 1,25 л горячей воды, погрузите головки чеснока и стручок чили. Добавьте сахар, соль и все специи, предварительно растерев зиру пальцами. Томление. Сверху на морковь выложите нут. Тушите без крышки 40-60 минут. В середине процесса достаньте чеснок и перец, а в зирвак верните обжаренный большой кусок жира. Тушите до выпаривания большей части воды. В конце еще раз сильно посолите. Закладка риса. Слейте воду с риса, равномерно распределите его по поверхности зирвака. Через шумовку аккуратно влейте горячую "вторую воду" так, чтобы она едва покрывала рис. Слегка досолите. Финальный этап. Увеличьте огонь до максимума, чтобы пар прошел сквозь рис. Когда вода выпарится до уровня зирвака, попробуйте рис: он должен быть почти готов, но сух. Соберите рис полушаром к центру, посыпьте изюмом, воткните перец чили. Проколите несколько отверстий до дна, влейте в каждое по чайной ложке горячей воды. Доводка. Плотно закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите 30 минут. Извлеките из казана мясо и курдюк: мясо нарежьте кусочками, а жир — тонкими пластинами.

Подавайте плов на большом плоском блюде (лягане), выложив горкой рис с морковью и нутом. Сверху распределите мясо, по краю разложите пластины курдючного жира, украсьте головками чеснока и перцем. Идеальным дополнением станет салат ачичук из помидоров и лука или тонко нарезанная соленая редька с зеленым луком.

Если нет казана, можно использовать посуду с плоским дном, но тогда рис придется осторожно переворачивать слоями, перемещая края к центру, чтобы пар распределялся равномерно, не тревожа при этом слой зирвака.

Интересно, что в этом рецепте рис сорта лазер дает определенную плотность и блеск. Возможно, замена его на более рыхлую девзиру сместит акцент в сторону более "землистого" и традиционного вкуса, сделав блюдо менее торжественным, но более домашним.