Рис собирают горкой, а сверху кладут целую головку чеснока: чем столичный вариант удивляет
Ташкентский плов — это торжественная версия главного блюда Узбекистана. Если привычный чайханский вариант стремится к простоте, то столичный плов играет на плотности и насыщенности. Секрет здесь в нуте: он придает зерну весомость, а обилие курдючного жира создает тот самый глубокий, обволакивающий аромат, который делает блюдо праздничным.
Ингредиенты на 10 порций
- нут — 220 г
- мякоть баранины (грудинка или корейка) — 1-1,2 кг
- курдючный жир — 300 г
- морковь — 1 кг
- репчатый лук (средний) — 3 шт.
- чеснок — 2-3 головки
- рис сорта лазер — 1 кг
- изюм кишмиш — 100 г
- рафинированное растительное масло — 250 мл
- вода питьевая — 1,5 л
- перец чили — 1 шт.
- сахар — ½ ч. л.
- зира — 1,5 ч. л.
- паприка молотая — 1 ч. л.
- барбарис — 1 ч. л.
- черный молотый перец — 1 ч. л.
- куркума — на кончике ножа
- соль — по вкусу
Приготовление
- Подготовка нута и риса. Нут залейте водой на 24 часа, затем откиньте на дуршлаг и промойте. Рис промойте 7-8 раз до полной прозрачности воды, залейте теплой водой (37°C), щедро посолите и оставьте на один час. Изюм залейте небольшим количеством горячей воды.
- Нарезка. Баранину разделите на 8-10 крупных кусков. 100 г курдюка нарежьте кубиками по 1 см. Морковь нашинкуйте соломкой (5-6 см), лук — полукольцами. У чеснока срежьте основание и уберите лишние слои шелухи.
- Обжарка. В казане на сильном огне разогрейте масло до появления белого дымка. Обжарьте кубики жира и один большой кусок курдюка до золотистого цвета; мелкие кубики не перемешивайте. Извлеките жир шумовкой на тарелку.
- Зирвак. В том же масле обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте лук и жарьте до светло-желтого цвета. Сверху распределите морковь. Влейте 1,25 л горячей воды, погрузите головки чеснока и стручок чили. Добавьте сахар, соль и все специи, предварительно растерев зиру пальцами.
- Томление. Сверху на морковь выложите нут. Тушите без крышки 40-60 минут. В середине процесса достаньте чеснок и перец, а в зирвак верните обжаренный большой кусок жира. Тушите до выпаривания большей части воды. В конце еще раз сильно посолите.
- Закладка риса. Слейте воду с риса, равномерно распределите его по поверхности зирвака. Через шумовку аккуратно влейте горячую "вторую воду" так, чтобы она едва покрывала рис. Слегка досолите.
- Финальный этап. Увеличьте огонь до максимума, чтобы пар прошел сквозь рис. Когда вода выпарится до уровня зирвака, попробуйте рис: он должен быть почти готов, но сух. Соберите рис полушаром к центру, посыпьте изюмом, воткните перец чили. Проколите несколько отверстий до дна, влейте в каждое по чайной ложке горячей воды.
- Доводка. Плотно закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите 30 минут. Извлеките из казана мясо и курдюк: мясо нарежьте кусочками, а жир — тонкими пластинами.
Подавайте плов на большом плоском блюде (лягане), выложив горкой рис с морковью и нутом. Сверху распределите мясо, по краю разложите пластины курдючного жира, украсьте головками чеснока и перцем. Идеальным дополнением станет салат ачичук из помидоров и лука или тонко нарезанная соленая редька с зеленым луком.
Если нет казана, можно использовать посуду с плоским дном, но тогда рис придется осторожно переворачивать слоями, перемещая края к центру, чтобы пар распределялся равномерно, не тревожа при этом слой зирвака.
Интересно, что в этом рецепте рис сорта лазер дает определенную плотность и блеск. Возможно, замена его на более рыхлую девзиру сместит акцент в сторону более "землистого" и традиционного вкуса, сделав блюдо менее торжественным, но более домашним.
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