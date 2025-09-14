Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
город Таруса
город Таруса
© commons.wikimedia.org by Максим Шанин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:34

Набережная, где встречаются три поэта: Таруса собрала Цветаеву, Ахмадулину и Паустовского

Дом-музей Цветаевых и Паустовского остаются главными точками маршрута в Тарусе

Куда поехать на выходные, чтобы успеть и вдохновиться, и немного разочароваться? Таруса как раз из таких направлений: она цепляет атмосферой — и одновременно заставляет готовиться к нюансам. Источником впечатлений и маршрута стал материал канала на Дзен "Отдых с детьми".

Два дня в Тарусе: что действительно стоит вашего времени

Таруса — небольшой город на Оке, давний магнит для поэтов, художников и музыкантов. Из Москвы сюда удобно добираться через Серпухов; сам город — административный центр района в Калужской области, расположен у впадения реки Тарусы в Оку, в 36 км от Серпухова и примерно в 70 км от Калуги. Населённый пункт официально относится к исторически значимым городам региона и заслуживает краткого визита на 1-2 дня, особенно если совмещаете поездку с Поленово, Мелихово или Протвино.

Главное впечатление: "цветаевская" Таруса

Начинать логично с адреса, который задаёт тон всему дню, — Дом-музей семьи Цветаевых (Таруса, ул. Р. Люксембург, 30). Экспозиция камерная, но с оригиналами, связанными с семьёй поэтессы. Билеты можно оформить заранее и без привязки ко времени, а на месте нередко предлагают присоединиться к экскурсии — шанс, который точно стоит использовать. Режим работы — со вторника по воскресенье.

После музея логично "закольцевать" тему Цветаевским пирогом - классический десерт можно найти в нескольких кафе в центре. А на набережной — непременно остановитесь у памятника Марине Цветаевой (открыт в 2006 году; архитектор — Борис Мессерер, скульптор — Владимир Соскиев). Прогулку имеет смысл продолжить до кенотафа: на камне на высоком берегу Оки под Воскресенской церковью вы прочтёте строку, которую менять нельзя — это часть яблониной мифологии Тарусы:
"Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".
Сам мотив появления этой надписи восходит к эссе поэтессы "Хлыстовки", где она признавалась в желании обрести покой на тарусском кладбище.

Где взять паузу

  • Кафе "Второе дыхание" — уютная терраса, короткое меню и "тот самый" пирог.
  • Дополнительные точки с пирогом: "Где-то здесь" и кофейня "Провинция".
  • В сувенирах обратите внимание на "поэтический шоколад" — милый гастроподарок с тарусской эстетикой.

От музеев к набережной: как спланировать маршрут без очередей

Дом-музей К. Г. Паустовского (ул. Пролетарская, 2) — одна из самых востребованных локаций, вход строго по сеансам (каждый час) и электронным билетам; количество мест ограничено. На сайте музея публикуют точный график: среда-воскресенье, с 11:00 до 18:00, и это лучшее место, чтобы "слышать" Тарусу глазами писателя.

Дальше — Тарусская картинная галерея (пл. Ленина, 1а). Филиал Калужского музея изобразительных искусств работает с 10:00 до 18:00; выходные — понедельник и вторник, последняя пятница месяца — санитарный день. Экспозиция небольшая, но с именами, которые любят даже те, кто редко ходит в музеи; плюс здесь действует виртуальный концертный зал.

По дороге не пропустите собор святых апостолов Петра и Павла на площади Ленина — светлый интерьер, мозаичные образы и каменный иконостас создают нужную "паузу" между экспозициями и прогулкой.

Набережная, ради которой сюда и едут

Три скульптурные точки набережной формируют "портрет" Тарусы:

  • Памятник Марине Цветаевой (2006).
  • Памятник Белле Ахмадулиной (2013) — поэтесса не раз называла Тарусу "городом-музой".
  • Памятник К. Г. Паустовскому (установлен к 120-летию писателя). Здесь уместно вспомнить его знаменитое "Письмо из Тарусы", после которого в городе ускорились решения насущных проблем — дороги, вода, электричество.

Ещё один пласт городской памяти — мемориальный комплекс в честь тарусян, погибших в годы войны: город был оккупирован с 24 октября 1941-го в течение 56 дней — контрапункт к мягкой речной панораме.

День второй: парки, мосты и "дом на Оке"

Если основной список галочек закрыт, устройте "зелёный" день. Зайцевский парк - пример того, как местные инициативы превращают заброшенные территории в прогулочные зоны. Рядом — Соловьиная роща и Пушкинский пруд; по одному из мостков удобно выйти к Дому Н. П. Ракицкого (внутрь пускают по расписанию выходных).

Чуть дальше — Дом литераторов (ул. Весёлая, 23): мозаики, фигурные панно и мастерская итальянского мозаичиста Марко Бравуры. Внутрь, как правило, не пускают, но ансамбль двора — полноценная точка притяжения.

Для финального аккорда — дача Святослава Рихтера близ деревни Алёкино. Дом называют "Дом на Оке": изящная вертикаль, лес, высокая терраса над рекой. По данным региональных туристических ресурсов, объект связан с Музыкальным фестивалем фонда Святослава Рихтера: концерты нередко проходят и у самого дома. Добираясь, будьте внимательны к указателям — навигатор любит уводить "на соседнюю дачу".

Практика: как не попасть в ловушки организации

  • Билеты заранее. Для Паустовского это критично, для Цветаевых — желательно. Иначе можно упереться в сеансы "под ноль" и очереди у калитки.
  • Наличные. В художественной галерее касса может работать без эквайринга; сумму берите небольшую, но "живую".
  • Навигация. В Тарусе есть площадь Ленина и улица Ленина - не путайте при построении маршрута.
  • Погода и обувь. Кенотаф, подвесной мост и экотропы — это грунт, спуски и подъёмы. После дождя скользко, но виды того стоят.

Где жить и чем завершить день

Автор выбрал эко-парк "Бобровый мыс" - большая территория, чистые номера, пляж у мелководной Тарусы, мангальные зоны и ресторан. На десерт впечатлений — локальная пивоварня "Тарусский гусь": ассортимент бывает ограниченным, но попробовать региональные сорта любопытно.

Два дня — максимум?

По сути, 1-2 дней достаточно: музеи, набережная, прогулки и выезд к даче Рихтера укладываются без суеты. При желании добавляйте Поленово: прогулочные теплоходы уходят с набережной.

Читатель отметил, что для Тарусы обычно хватает одного дня. Летом, по его словам, можно съездить на отличный пляж в Дракино, на развилке Протвино-Серпухов. Он также подчеркнул, что в самой Тарусе работает сильный ветеринарный центр, ради которого многие приезжают с домашними животными. Для еды и прогулок, а также для размещения, по его мнению, удобнее выбирать Серпухов. В городе, добавил он, есть и бургерная, и фалафельная, и рестораны с пивными барами, где "супер вкусно и приятно".

Полезные факты напоследок

  • Таруса стоит на слиянии Тарусы и Оки; расстояния до Серпухова и Калуги — 36 и ~70 км соответственно.
  • Надпись на кенотафе Цветаевой — точная цитата; идея восходит к её эссе "Хлыстовки".
  • Галерея — филиал областного музея с виртуальным концертным залом и фиксированным расписанием.
  • У дачи Рихтера проходят концерты фонда музыканта, сам дом известен как "Дом на Оке".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роуд-трипы в США объединяют природу, культуру и свободу дорог сегодня в 5:46

Почему роуд-трипы стали символом американской мечты

Роуд-трипы в США — это культ свободы и дорог: легендарная трасса №66, Тихоокеанское побережье, каньоны и национальные парки. Каждый маршрут открывает страну заново.

Читать полностью » Кофейни в США стали пространством для общения и работы в городах сегодня в 4:44

От старых diners до модных coffee shops: как менялась культура в США

Кофейни в США — это больше, чем кофе. Это места встреч, работы и отдыха, которые сформировали уникальную городскую культуру и привычку «кофе с собой».

Читать полностью » Туристы выбирают мотели ради доступности и простоты ночлега сегодня в 3:40

От неоновых вывесок до парковки у двери: культ американских мотелей

Мотели в США стали символом дороги и свободы. Простота ночлега, неоновые вывески и образы из фильмов делают их частью кинематографической атмосферы путешествий.

Читать полностью » Розовый пляж Прайя-ду-Форну в Бузиусе признан одной из жемчужин Рио-де-Жанейро сегодня в 2:11

Здесь нет толп туристов, а вода как в бассейне: куда едут за уединением в Бразилии

Пляж Прайя-ду-Форну удивляет редким розовым песком и тёплыми водами. Узнайте, почему это место называют одной из жемчужин Бузиуса.

Читать полностью » Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире сегодня в 1:26

Туристы в восторге: два бразильских парка сорвали мировую награду

Бразильские парки развлечений завоевали мировое признание, став центрами туризма и инноваций. Что стоит за их успехом и как они меняют страну?

Читать полностью » Пляж Виссан в Па-де-Кале назвали одним из самых спокойных во Франции сегодня в 0:26

Этот французский пляж ошеломил туристов — здесь пусто даже летом

Виссан в Па-де-Кале становится открытием для тех, кто устал от толп туристов: просторный пляж, скалы, спорт и аутентичность делают его особенным.

Читать полностью » Блогер: зарубежные мужчины ничем не лучше российских — мифы не работают вчера в 23:26

Иллюзии против реальности: что ждёт российских женщин за рубежом

Путешественница Марина Ершова разрушила мифы о россиянках за границей: богатых женихов там не ждёт, а мужчины мало отличаются от наших.

Читать полностью » Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа вчера в 23:26

Дешевле летать, дороже отдыхать: как безвиз с Китаем изменит рынок

Туры в Китай на октябрь стоят от 170 до 300 тыс. рублей. Эксперты предупреждают о временном росте цен после отмены виз, но позже прогнозируют снижение.

Читать полностью »

Новости
Наука

Китайские учёные создали костный клей Bone-02, восстанавливающий переломы за 3 минуты
Питомцы

Ветеринарный центр сообщил о факторах, влияющих на здоровье усов у кошек
Спорт и фитнес

Олимпийский чемпион Костомаров выделил Акинфеева среди российских игроков
Питомцы

История развития одежды для собак от защитных доспехов до современных коллекций
Еда

Шоколадный чизкейк без выпечки готовится за 30 минут
Дом

В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам
Красота и здоровье

Гемофилия: эксперт раскрыл секреты современной диагностики и терапии – ключевые шаги
Садоводство

Огородный лайфхак: как увеличить урожайность с помощью правильных соседей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet