Набережная, где встречаются три поэта: Таруса собрала Цветаеву, Ахмадулину и Паустовского

Куда поехать на выходные, чтобы успеть и вдохновиться, и немного разочароваться? Таруса как раз из таких направлений: она цепляет атмосферой — и одновременно заставляет готовиться к нюансам. Источником впечатлений и маршрута стал материал канала на Дзен "Отдых с детьми".

Два дня в Тарусе: что действительно стоит вашего времени

Таруса — небольшой город на Оке, давний магнит для поэтов, художников и музыкантов. Из Москвы сюда удобно добираться через Серпухов; сам город — административный центр района в Калужской области, расположен у впадения реки Тарусы в Оку, в 36 км от Серпухова и примерно в 70 км от Калуги. Населённый пункт официально относится к исторически значимым городам региона и заслуживает краткого визита на 1-2 дня, особенно если совмещаете поездку с Поленово, Мелихово или Протвино.

Главное впечатление: "цветаевская" Таруса

Начинать логично с адреса, который задаёт тон всему дню, — Дом-музей семьи Цветаевых (Таруса, ул. Р. Люксембург, 30). Экспозиция камерная, но с оригиналами, связанными с семьёй поэтессы. Билеты можно оформить заранее и без привязки ко времени, а на месте нередко предлагают присоединиться к экскурсии — шанс, который точно стоит использовать. Режим работы — со вторника по воскресенье.

После музея логично "закольцевать" тему Цветаевским пирогом - классический десерт можно найти в нескольких кафе в центре. А на набережной — непременно остановитесь у памятника Марине Цветаевой (открыт в 2006 году; архитектор — Борис Мессерер, скульптор — Владимир Соскиев). Прогулку имеет смысл продолжить до кенотафа: на камне на высоком берегу Оки под Воскресенской церковью вы прочтёте строку, которую менять нельзя — это часть яблониной мифологии Тарусы:

"Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".

Сам мотив появления этой надписи восходит к эссе поэтессы "Хлыстовки", где она признавалась в желании обрести покой на тарусском кладбище.

Где взять паузу

Кафе "Второе дыхание" — уютная терраса, короткое меню и "тот самый" пирог.

Дополнительные точки с пирогом: "Где-то здесь" и кофейня "Провинция".

В сувенирах обратите внимание на "поэтический шоколад" — милый гастроподарок с тарусской эстетикой.

От музеев к набережной: как спланировать маршрут без очередей

Дом-музей К. Г. Паустовского (ул. Пролетарская, 2) — одна из самых востребованных локаций, вход строго по сеансам (каждый час) и электронным билетам; количество мест ограничено. На сайте музея публикуют точный график: среда-воскресенье, с 11:00 до 18:00, и это лучшее место, чтобы "слышать" Тарусу глазами писателя.

Дальше — Тарусская картинная галерея (пл. Ленина, 1а). Филиал Калужского музея изобразительных искусств работает с 10:00 до 18:00; выходные — понедельник и вторник, последняя пятница месяца — санитарный день. Экспозиция небольшая, но с именами, которые любят даже те, кто редко ходит в музеи; плюс здесь действует виртуальный концертный зал.

По дороге не пропустите собор святых апостолов Петра и Павла на площади Ленина — светлый интерьер, мозаичные образы и каменный иконостас создают нужную "паузу" между экспозициями и прогулкой.

Набережная, ради которой сюда и едут

Три скульптурные точки набережной формируют "портрет" Тарусы:

Памятник Марине Цветаевой (2006).

(2006). Памятник Белле Ахмадулиной (2013) — поэтесса не раз называла Тарусу "городом-музой".

(2013) — поэтесса не раз называла Тарусу "городом-музой". Памятник К. Г. Паустовскому (установлен к 120-летию писателя). Здесь уместно вспомнить его знаменитое "Письмо из Тарусы", после которого в городе ускорились решения насущных проблем — дороги, вода, электричество.

Ещё один пласт городской памяти — мемориальный комплекс в честь тарусян, погибших в годы войны: город был оккупирован с 24 октября 1941-го в течение 56 дней — контрапункт к мягкой речной панораме.

День второй: парки, мосты и "дом на Оке"

Если основной список галочек закрыт, устройте "зелёный" день. Зайцевский парк - пример того, как местные инициативы превращают заброшенные территории в прогулочные зоны. Рядом — Соловьиная роща и Пушкинский пруд; по одному из мостков удобно выйти к Дому Н. П. Ракицкого (внутрь пускают по расписанию выходных).

Чуть дальше — Дом литераторов (ул. Весёлая, 23): мозаики, фигурные панно и мастерская итальянского мозаичиста Марко Бравуры. Внутрь, как правило, не пускают, но ансамбль двора — полноценная точка притяжения.

Для финального аккорда — дача Святослава Рихтера близ деревни Алёкино. Дом называют "Дом на Оке": изящная вертикаль, лес, высокая терраса над рекой. По данным региональных туристических ресурсов, объект связан с Музыкальным фестивалем фонда Святослава Рихтера: концерты нередко проходят и у самого дома. Добираясь, будьте внимательны к указателям — навигатор любит уводить "на соседнюю дачу".

Практика: как не попасть в ловушки организации

Билеты заранее. Для Паустовского это критично, для Цветаевых — желательно. Иначе можно упереться в сеансы "под ноль" и очереди у калитки.

Для Паустовского это критично, для Цветаевых — желательно. Иначе можно упереться в сеансы "под ноль" и очереди у калитки. Наличные. В художественной галерее касса может работать без эквайринга; сумму берите небольшую, но "живую".

В художественной галерее касса может работать без эквайринга; сумму берите небольшую, но "живую". Навигация. В Тарусе есть площадь Ленина и улица Ленина - не путайте при построении маршрута.

В Тарусе есть и - не путайте при построении маршрута. Погода и обувь. Кенотаф, подвесной мост и экотропы — это грунт, спуски и подъёмы. После дождя скользко, но виды того стоят.

Где жить и чем завершить день

Автор выбрал эко-парк "Бобровый мыс" - большая территория, чистые номера, пляж у мелководной Тарусы, мангальные зоны и ресторан. На десерт впечатлений — локальная пивоварня "Тарусский гусь": ассортимент бывает ограниченным, но попробовать региональные сорта любопытно.

Два дня — максимум?

По сути, 1-2 дней достаточно: музеи, набережная, прогулки и выезд к даче Рихтера укладываются без суеты. При желании добавляйте Поленово: прогулочные теплоходы уходят с набережной.

Читатель отметил, что для Тарусы обычно хватает одного дня. Летом, по его словам, можно съездить на отличный пляж в Дракино, на развилке Протвино-Серпухов. Он также подчеркнул, что в самой Тарусе работает сильный ветеринарный центр, ради которого многие приезжают с домашними животными. Для еды и прогулок, а также для размещения, по его мнению, удобнее выбирать Серпухов. В городе, добавил он, есть и бургерная, и фалафельная, и рестораны с пивными барами, где "супер вкусно и приятно".

Полезные факты напоследок