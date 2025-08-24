Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соус тартар
© commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Блюдо для гурманов или подарок гельминтам: две стороны тартара

Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы

Мода на тартар из сырой рыбы или мяса в ресторанах не утихает. Но за привлекательной подачей может скрываться реальный риск для здоровья. О потенциальной опасности напомнила терапевт Ольга Сухарева в своем Telegram-канале.

Основные угрозы

"Во-первых, нельзя никогда быть на сто процентов уверенным, что это безопасно. Во-вторых, дело не только в повышенном риске кишечных инфекций, таких как кишечная палочка, сальмонелла и листериоз, но еще и в вероятности получить гельминтоз", — подчеркнула Сухарева.

Рыба или мясо?
По словам врача, тартар из красной рыбы считается менее рискованным вариантом — при условии, что его готовят в заведении с высоким уровнем санитарных стандартов.
Совсем другая история — тартар из сырого мяса. Здесь, кроме уже известных инфекций, существует вероятность заражения личинками бычьего цепня, паразита, способного привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Что важно помнить
стопроцентной гарантии безопасности у таких блюд нет;
риск инфекций и паразитов всегда присутствует;
при выборе ресторана необходимо учитывать его репутацию и качество продуктов.

