Когда духовка занята горячим: холодная закуска из красной рыбы спасёт новогодний стол

Тартар из слабосоленого лосося — это компромисс между вкусом и безопасностью. В классическом варианте блюдо готовится из сырого мяса, рыбы или морепродуктов, мелко нарезанных и приправленных специями и соусами. Здесь же в основе слабосоленая рыба: как и в классическом рецепте, ее мелко рубят ножом и смешивают с измельченными каперсами, красным луком, сладким перцем и зеленью. Горчичный соус с уксусом и сахаром дает приятную остроту и кислинку. Подавать готовый тартар из красной рыбы можно на черном хлебе.

Сложность: средне

Калории: 427.14 ккал/порция

Порций: 4

Готовка: 1 ч

Б/Ж/У: 12.62 г/35.40 г/15.11

Ингредиенты на 4 порции

мелкие каперсы — 1 ст. л.

лосось слабосоленый — 8 кусочков

лук красный — 0.5 луковицы

укроп — 1 пучок

лук-резанец — 1 пучок

перец красный сладкий — 0.5 шт.

Для соуса

соль — по вкусу

масло рапсовое — ½ стакана

сахар — 1 ст. л.

укроп — 1 небольшой пучок

горчица сладкая — ¼ стакана

уксус винный белый — ½ ст. л.

Рецепт приготовления

Филе лосося мелко нарезать. Таким же образом нарезать сладкий перец и красный лук. Укроп и лук-резанец вымыть, обсушить. Отложить 2 веточки укропа и 2 пера лука, а оставшуюся зелень измельчить. В миске смешать каперсы, кусочки лосося, сладкий перец, красный лук и зелень. Приготовить соус. Горчицу слегка взбить с уксусом, сахаром, солью и белым перцем. Взбивать, пока сахар полностью не растворится. Укроп вымыть, обсушить, измельчить и добавить в соус. Продолжая перемешивать, тонкой струйкой влить рапсовое масло. Добавить в тартар из лосося 3 ст. л. соуса и тщательно перемешать. Оставшийся соус использовать для других блюд. Разложить получившийся тартар по 4 небольшим формочкам, слегка прижать. Поставить в холодильник на 30 мин. Из черного хлеба вырезать 4 кружка такого же диаметра, как формочки. Перевернуть на хлебные кружки формочки с тартаром, аккуратно их снять. Украсить тартар отложенной зеленью.

Вкусовые и ароматические добавки в тартаре из рыбы можно менять — так вы с успехом получите другие вкусные закуски. Попробуйте тартар из лосося с соевым соусом, тартар из слабосоленого лосося с кунжутом, тартар из лосося с огурцом и икрой или тартар из красной рыбы с васаби.

Оставшийся горчичный соус можно использовать для других блюд. Он хорош с запеченной рыбой, отварным картофелем, овощами на гриле и холодным мясом. А еще попробуйте добавить его в салат из свежих овощей вместо растительного масла — получится ярче и интереснее.