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Тартар из копчёной форели с луком и мятой
Тартар из копчёной форели с луком и мятой
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Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:36

Когда духовка занята горячим: холодная закуска из красной рыбы спасёт новогодний стол

Тартар из слабосоленого лосося — это компромисс между вкусом и безопасностью. В классическом варианте блюдо готовится из сырого мяса, рыбы или морепродуктов, мелко нарезанных и приправленных специями и соусами. Здесь же в основе слабосоленая рыба: как и в классическом рецепте, ее мелко рубят ножом и смешивают с измельченными каперсами, красным луком, сладким перцем и зеленью. Горчичный соус с уксусом и сахаром дает приятную остроту и кислинку. Подавать готовый тартар из красной рыбы можно на черном хлебе.

Сложность: средне

Калории: 427.14 ккал/порция

Порций: 4

Готовка: 1 ч

Б/Ж/У: 12.62 г/35.40 г/15.11

Ингредиенты на 4 порции

  • мелкие каперсы — 1 ст. л.
  • лосось слабосоленый — 8 кусочков
  • лук красный — 0.5 луковицы
  • укроп — 1 пучок
  • лук-резанец — 1 пучок
  • перец красный сладкий — 0.5 шт.

Для соуса

  • соль — по вкусу
  • масло рапсовое — ½ стакана
  • сахар — 1 ст. л.
  • укроп — 1 небольшой пучок
  • горчица сладкая — ¼ стакана
  • уксус винный белый — ½ ст. л.

Рецепт приготовления

  1. Филе лосося мелко нарезать. Таким же образом нарезать сладкий перец и красный лук. Укроп и лук-резанец вымыть, обсушить. Отложить 2 веточки укропа и 2 пера лука, а оставшуюся зелень измельчить.
  2. В миске смешать каперсы, кусочки лосося, сладкий перец, красный лук и зелень.
  3. Приготовить соус. Горчицу слегка взбить с уксусом, сахаром, солью и белым перцем. Взбивать, пока сахар полностью не растворится. Укроп вымыть, обсушить, измельчить и добавить в соус. Продолжая перемешивать, тонкой струйкой влить рапсовое масло.
  4. Добавить в тартар из лосося 3 ст. л. соуса и тщательно перемешать. Оставшийся соус использовать для других блюд.
  5. Разложить получившийся тартар по 4 небольшим формочкам, слегка прижать. Поставить в холодильник на 30 мин. Из черного хлеба вырезать 4 кружка такого же диаметра, как формочки. Перевернуть на хлебные кружки формочки с тартаром, аккуратно их снять.
  6. Украсить тартар отложенной зеленью.

Вкусовые и ароматические добавки в тартаре из рыбы можно менять — так вы с успехом получите другие вкусные закуски. Попробуйте тартар из лосося с соевым соусом, тартар из слабосоленого лосося с кунжутом, тартар из лосося с огурцом и икрой или тартар из красной рыбы с васаби.

Оставшийся горчичный соус можно использовать для других блюд. Он хорош с запеченной рыбой, отварным картофелем, овощами на гриле и холодным мясом. А еще попробуйте добавить его в салат из свежих овощей вместо растительного масла — получится ярче и интереснее.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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