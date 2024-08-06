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Готовим вкуснейшие тарталетки с авокадо и красной рыбой
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Идеальная закуска: рецепт тарталеток с авокадо и красной рыбой

Готовим вкуснейшие тарталетки с авокадо и красной рыбой

Тарталетки с авокадо и красной рыбой — превосходный вариант для перекуса. Более того, блюдо подойдёт и в качестве дополнения к обеду или ужину. Рассказываем, как приготовить вкусную и нежную закуску.

Ингредиенты:

  • Тарталетки — 10 шт.
  • Солёная красная рыба — 150 г
  • Творожный сыр — 150 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.

Приготовление:

  1. Разрезать авокадо пополам и удалить косточку. Извлечь мякоть.
  2. Выжать немного сока из лимона.
  3. В миске соединить авокадо, сок лимона и творожный сыр. Перемешать.
  4. Заполнить тарталетки получившейся смесью.
  5. Нарезать красную рыбу полосками.
  6. Свернуть каждую из полосок в рулетик и положить сверху на творожную массу. Блюдо готово! При желании можно украсить его салатными листьями и петрушкой.

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