Идеальная закуска: рецепт тарталеток с авокадо и красной рыбой

Тарталетки с авокадо и красной рыбой — превосходный вариант для перекуса. Более того, блюдо подойдёт и в качестве дополнения к обеду или ужину. Рассказываем, как приготовить вкусную и нежную закуску.
Ингредиенты:
- Тарталетки — 10 шт.
- Солёная красная рыба — 150 г
- Творожный сыр — 150 г
- Авокадо — 1 шт.
- Лимон — 0,5 шт.
Приготовление:
- Разрезать авокадо пополам и удалить косточку. Извлечь мякоть.
- Выжать немного сока из лимона.
- В миске соединить авокадо, сок лимона и творожный сыр. Перемешать.
- Заполнить тарталетки получившейся смесью.
- Нарезать красную рыбу полосками.
- Свернуть каждую из полосок в рулетик и положить сверху на творожную массу. Блюдо готово! При желании можно украсить его салатными листьями и петрушкой.
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