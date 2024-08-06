Идеальная закуска: рецепт тарталеток с авокадо и красной рыбой

Глава Грузии Саломе Зурабишвили на сегодняшний день изучает возможность помилования бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе как с ним, так и с бывшей правящей в 2004-2012 годах в период президентства её основателя Саакашвили политической партией "Единое национальное движение". Об этом информирует грузинский политик Шалва Папуашвили, который является членом парламента Грузии с 2020 года и спикером парламента, пишет российское информагентство ТАСС.