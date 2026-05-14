Арсений Громов Опубликована сегодня в 17:35

Новая экономическая реальность: как изменятся квитанции за ЖКУ в Нижегородской области до 2029 года

Жители Нижегородской области в ближайшие годы столкнутся с плановым повышением стоимости коммунальных услуг. Данная тенденция обусловлена утвержденным на федеральном уровне прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2029 года. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Согласно обнародованным планам Минэкономразвития РФ, уже в текущем году совокупная плата за ЖКУ продемонстрирует рост на 9,9% начиная с 1 октября. В дальнейшем государство планирует проводить ежегодную индексацию тарифов в середине лета, начиная с 2027 года. При этом рост тарифов ЖКХ обусловлен инфляционными процессами, изменением цен в энергетическом секторе, а также необходимостью формирования выручки для модернизации коммунального хозяйства.

Анализ прогнозных данных показывает, что индексация в 2027 году составит 8,7%, после чего темпы повышения начнут постепенно замедляться. Так, по расчетам ведомства, июльское подорожание коммунальных ресурсов в 2028 году достигнет 7,1%, а к 2029 году этот показатель снизится до 6,1%. Указанные изменения цен затрагивают как электроэнергетику, так и сферу газоснабжения, являясь ключевыми рычагами в финансировании обновления изношенной инфраструктуры регионов.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

