Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:59

Древний след: как генетические исследования перевернули представления о Таримской впадине

Учёные из университета изучают мумии Таримской впадины для понимания древних культур

Таримская впадина, расположенная в Синьцзяне, представляет собой уникальную археологическую находку. Здесь, благодаря засушливому климату, сохранились органические материалы, что позволяет ученым изучать древние культуры и популяции.

Уникальное исследование

Недавнее исследование, проведенное палеогенетиками, стало настоящим прорывом в понимании популяционной истории региона. Исследователи секвенировали и проанализировали 24 древних генома людей, живших здесь в II-I тысячелетиях до нашей эры.

В ходе работы они обнаружили как минимум две волны миграции, которые принесли в Таримскую впадину людей, генетически близких к носителям андроновской и синташтинской культур. Эти мигранты смешивались с коренным населением, которое происходило от древних северных евразийцев.

Древние мумии и их значение

Таримская впадина известна множеством древних мумий, которые долгое время оставались загадкой для ученых. В 2021 году палеогенетики проанализировали ДНК людей культуры Сяохэ, живших здесь около 2100-1700 годов до нашей эры. Это дало возможность установить, что местная популяция восходит к древним северным евразийцам, которые обитали в Сибири в эпоху верхнего палеолита.

В новом исследовании, проведенном под руководством Чжана Фаня из Цзилиньского университета, ученые выделили и секвенировали ДНК 27 человек, из которых для анализа подошли 24 генома. Большинство останков происходили из могильника Сябаньди, близкого к андроновской культуре. Геномы людей бронзового века разделили на три кластера, каждый из которых имеет свои уникальные черты и предков.

  • Первый кластер: два человека с генетическим происхождением от носителей синташтинской и андроновской культур.
  • Второй кластер: 16 индивидов с примесью от популяции БМАК и культуры Сяохэ.
  • Третий кластер: один индивид с предками от степняков бронзового века и примесью от населения Байкальского региона.

Миграции и смешение

Исследование показало, что примерно 4300 лет назад степняки смешались с представителями БМАК, а затем, около 4000 лет назад, произошло смешение с коренным населением Таримской впадины. В долине реки Или, напротив, наблюдается большая генетическая разнообразие, что указывает на наличие независимых миграций.

Палеогенетики также отметили, что в железном веке в регионе продолжали жить люди, чьи предки восходили к культуре Сяохэ. Это открытие подчеркивает, что коренное население Таримской впадины оставило заметный след в современных популяциях, включая таджиков Памира.

Таким образом, новое исследование палеогенетиков не только проливает свет на сложную популяционную историю Таримской впадины, но и подтверждает, что генетическое наследие древних жителей все еще сохраняется в современных народах.

