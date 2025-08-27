Как обойти тарифы в 30% и остаться в плюсе: секрет BYD всплыл в Таиланде

Можно ли обойти 30-процентные пошлины на электрокары из Китая? У BYD это получилось. Крупнейший мировой производитель гибридных и электрических машин нашёл неожиданный путь, который помогает компании удерживать цены на конкурентном уровне в Европе.

Тайский манёвр BYD

В июле 2024 года в городе Районг (Таиланд) начал работать первый полностью принадлежащий BYD завод за пределами Китая. Его мощность впечатляет — до 150 тысяч автомобилей в год. На этой площадке машины собирают по схеме CKD: компания отправляет автомобили по частям, а в Таиланде их превращают в готовый продукт.

Эта хитрая логистика позволяет BYD снизить пошлины: вместо 30,7% за ввоз из Китая компания платит лишь стандартные 10%. Уже более 900 хэтчбеков BYD Dolphin отправились из тайского порта в Германию, Великобританию и Бельгию.

Европа ждёт, но не сразу

Главная цель BYD — развернуть собственное производство в Европе. Первый завод строится в Венгрии: здесь должны начать собирать Dolphin, Atto 3, а в перспективе — Dolphin Surf и Atto 2. Однако сроки могут сдвинуться: компания рассматривает вариант переноса части планов на будущую площадку в Турции.

Причина проста — в Турции себестоимость производства ниже. Если BYD сделает ставку именно на этот рынок, массовый выпуск в Венгрии начнётся чуть позже.