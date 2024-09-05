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ЦБ России планирует повышение тарифов на ОСАГО для мотоциклистов
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Центробанк РФ повысит базовые тарифы ОСАГО для мотоциклов на 20%

ЦБ России планирует повышение тарифов на ОСАГО для мотоциклистов

Центральный банк России, действующий в роли регулятора страхового рынка, создает предпосылки для значительного увеличения цен на полисы ОСАГО для мотоциклов. Был подготовлен проект, в котором предусмотрено увеличение базовых тарифов для мотоциклистов на 20% в обе стороны: от нынешних 324-2536 рублей до 259-3043 рублей.

Коррекция тарифов рассматривается как необходимая мера. В 2023 году средняя стоимость обязательного страхования для мотоциклов составила всего 2,2 тысячи рублей, что в 3,3 раза ниже, чем для легковых автомобилей. При этом материальный ущерб от аварий с участием мотоциклистов за два года увеличился на 32%, и его размеры сопоставимы с ущербом от легковых авто, утверждают в ЦБ.

Согласно информации регулятора, средняя выплата по страховым случаям с мотоциклами в 2023 году составила 93,5 тысячи рублей.

В рамках обновления правил страхования для байкеров будут введены индивидуальные коэффициенты, учитывающие мощность двигателя. Также предполагаются повышающие коэффициенты для молодых и неопытных мотоциклистов.

Фото: freepik

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