Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
студенты в университете
студенты в университете
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:55

Целевое обучение выходит за пределы “классических” отраслей: список заказчиков расширили

Совет Федерации расширил круг заказчиков целевого обучения — ТАСС

Механизм целевого обучения в России становится доступнее для большего числа отраслей, которым не хватает специалистов: теперь заключать договоры со студентами смогут компании не только из традиционных сфер, но и из агропромышленного комплекса, фармацевтики и ряда стратегически значимых производств. Об этом сообщает ТАСС. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий круг заказчиков целевого обучения за счёт бюджетных средств в рамках установленной квоты.

Кто сможет выступать заказчиком целевого обучения

Закон предусматривает расширение перечня организаций, которые смогут оформлять целевые договоры со студентами. Право заключать такие соглашения получают сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса, участники свободных экономических зон, производители лекарственных средств, а также стратегические предприятия и организации.

Проект закона был внесён в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Изменения вносятся в статьи 56 и 71.1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Эти статьи регулируют порядок целевого обучения, квоты и особенности договоров между студентом и организацией-заказчиком.

Что меняется для аграрных заказчиков

Отдельный блок поправок касается аграрных работодателей, которым особенно сложно закрывать кадровые потребности в небольших населённых пунктах. Для таких заказчиков законом предусмотрена возможность устанавливать дополнительные требования к абитуриентам, которые окончили школу с профильным обучением — аграрные классы — в сельской местности или малых городах.

Речь идёт о механизме, который предполагает подготовку кадров с последующим возвращением в сёла и малые города. Такой подход позволяет формировать кадровый резерв именно там, где он наиболее уязвим, и ориентироваться на выпускников, уже включённых в профильную систему обучения и потенциально готовых связать будущее с сельскими территориями.

Зачем расширяют круг заказчиков: логика изменений

В пояснительной записке, как указывает ТАСС, подчёркивалось, что изменения нужны для синхронизации стратегического планирования в экономике и научно-техническом развитии с системой образования. Законодатели исходят из того, что целевое обучение должно точнее соответствовать реальному спросу — чтобы готовить специалистов, которые действительно востребованы отечественной экономикой и наукой.

Расширение перечня заказчиков даёт возможность вовлечь в систему подготовки кадров те отрасли, которые активно развиваются или имеют ключевое значение, но испытывают нехватку специалистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты отмечают рост спроса на вклады после снижения ключевой ставки — Выберу.ру сегодня в 9:52
Вклады, как хитрая игра: как ключевая ставка стала скрытым игроком в решении россиян

Спрос на банковские вклады в 2025 году варьировался в зависимости от денежно-кредитной политики и ожиданий россиян относительно доходности.

Читать полностью » Прокуратура через суд взыскала 450 тыс рублей за ДТП с подростком — прокуратура Кузбасса сегодня в 7:23
Пешеходный переход не спас: как прокуратура восстановила справедливость после страшного ДТП

Прокуратура Кузбасса добилась крупной компенсации для подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на пешеходном переходе в Новокузнецке.

Читать полностью » Шансы Ларисы Долиной сохранить квартиру в Хамовниках минимальны — юрист Хаминский вчера в 17:08
Квартира уходит из-под ног: дело Ларисы Долиной в Хамовниках выходит на финишную прямую

Судебный спор за квартиру в Хамовниках выходит на финишную прямую. Юрист объяснил, почему у Ларисы Долиной практически нет шансов остаться в жилье.

Читать полностью » Психолог Леонова рассказала, в каком случае расстояние может вытеснить любовь вчера в 16:49
Когда любимая далеко: что происходит с отношениями при долгой разлуке

Психолог Алена Леонова рассказала NewsInfo как время и расстояние влияют на любовь и почему дистанция часто осложняет отношения.

Читать полностью » ЦБ предложил ответственность за нелегальные криптопосредники с 2027 — Банк России вчера в 15:08
Крипторынок в России закручивает гайки: за работу "в обход правил" обещают жёсткие последствия

Банк России вводит строгие меры против нелегальных криптопосредников. Что грозит рынку криптовалют и как изменятся правила для инвесторов к 2027 году?

Читать полностью » Ивановский областной суд оставил в силе запрет на деятельность экстремистского объединения — пресс-служба вчера в 14:57
Прецедент в Иванове: судебное решение разрушает сеть экстремистских организаций по всему миру

Ивановский областной суд окончательно запретил деятельность экстремистского объединения, включив его участников в список запрещенных организаций.

Читать полностью » Перенос столицы сам по себе не даст экономического эффекта — замглавы АП Орешкин вчера в 14:31
Столицу можно перенести, экономику — сложнее: главный просчёт громкого предложения

Перенос столицы в Сибирь не решит проблем региона. Максим Орешкин объяснил, что действительно может запустить экономический рост.

Читать полностью » Цитрусовая подмена: почему на полках стало больше гнили вместо абхазских мандаринов вчера в 14:27

Не все мандарины из Абхазии таковы, как утверждают продавцы. Какую хитрость скрывают производители под знаком качества?

Читать полностью »

Новости
Общество
Непоследовательное воспитание лишает ребёнка чувства безопасности — психолог Абравитова
Садоводство
Ошибки при пересадке мешают спатифиллуму расти и цвести — цветоводы
Недвижимость
Наследник отвечает по долгам умершего в пределах имущества — адвокат Бенхин
Общество
Передача смартфона посторонним повышает риск кражи данных — Лукацкий
ЦФО
Мосгордума повысила штраф за безбилетный проезд в Москве до 5 тысяч — РИА Новости
Питомцы
Воспитание щенка необходимо начинать с первых дней — кинологи
Дом
Губки заняли третье место по бактериям дома — Европейская академия микробиологии
Красота и здоровье
Алкоголь с жирной пищей перегружает печень на праздниках — советы Екатерины Кашух
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet