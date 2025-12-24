Целевое обучение выходит за пределы “классических” отраслей: список заказчиков расширили

Механизм целевого обучения в России становится доступнее для большего числа отраслей, которым не хватает специалистов: теперь заключать договоры со студентами смогут компании не только из традиционных сфер, но и из агропромышленного комплекса, фармацевтики и ряда стратегически значимых производств. Об этом сообщает ТАСС. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий круг заказчиков целевого обучения за счёт бюджетных средств в рамках установленной квоты.

Кто сможет выступать заказчиком целевого обучения

Закон предусматривает расширение перечня организаций, которые смогут оформлять целевые договоры со студентами. Право заключать такие соглашения получают сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса, участники свободных экономических зон, производители лекарственных средств, а также стратегические предприятия и организации.

Проект закона был внесён в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Изменения вносятся в статьи 56 и 71.1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Эти статьи регулируют порядок целевого обучения, квоты и особенности договоров между студентом и организацией-заказчиком.

Что меняется для аграрных заказчиков

Отдельный блок поправок касается аграрных работодателей, которым особенно сложно закрывать кадровые потребности в небольших населённых пунктах. Для таких заказчиков законом предусмотрена возможность устанавливать дополнительные требования к абитуриентам, которые окончили школу с профильным обучением — аграрные классы — в сельской местности или малых городах.

Речь идёт о механизме, который предполагает подготовку кадров с последующим возвращением в сёла и малые города. Такой подход позволяет формировать кадровый резерв именно там, где он наиболее уязвим, и ориентироваться на выпускников, уже включённых в профильную систему обучения и потенциально готовых связать будущее с сельскими территориями.

Зачем расширяют круг заказчиков: логика изменений

В пояснительной записке, как указывает ТАСС, подчёркивалось, что изменения нужны для синхронизации стратегического планирования в экономике и научно-техническом развитии с системой образования. Законодатели исходят из того, что целевое обучение должно точнее соответствовать реальному спросу — чтобы готовить специалистов, которые действительно востребованы отечественной экономикой и наукой.

Расширение перечня заказчиков даёт возможность вовлечь в систему подготовки кадров те отрасли, которые активно развиваются или имеют ключевое значение, но испытывают нехватку специалистов.