Сердце на пределе: что значит пульс 170 и почему это не всегда опасно

Когда мы занимаемся бегом или любым другим видом кардионагрузки, сердце реагирует на возросшие требования организма — частота его сокращений растёт. Но у многих возникает вопрос: как понять, что пульс стал слишком высоким, и не грозит ли это здоровью?

Что показывает сердечный ритм

Частота сердечных сокращений (ЧСС) измеряется ударами в минуту — это то же самое, что и пульс. По этому показателю легко оценить интенсивность нагрузки и отслеживать прогресс в тренировках. Если ЧСС слишком высока, это может сигнализировать, что нагрузка чрезмерна для вашего организма.

Важно помнить: безопасный диапазон для каждого индивидуален. На него влияют возраст, состояние здоровья, физическая форма и даже наследственность.

Как определить норму

Существует понятие максимальной частоты сердечных сокращений — это предел, с которым сердце может справиться при предельной нагрузке. Рассчитать его можно по формуле: 220 минус возраст. Так, для 30-летнего человека ориентировочная "планка" — 190 ударов в минуту.

Целевая зона нагрузки, в которой тренироваться наиболее эффективно и безопасно, составляет 50-85% от максимальной ЧСС. Для новичков специалисты советуют начинать с нижней границы и постепенно увеличивать интенсивность.

Американская кардиологическая ассоциация приводит следующие ориентиры:

• в 20 лет — 100-170 уд/мин, максимум 200;

• в 40 лет — 90-153 уд/мин, максимум 180;

• в 50 лет — 85-145 уд/мин, максимум 170;

• в 60 лет — 80-136 уд/мин, максимум 160.

Из этого следует, что пульс 170 может быть в пределах нормы для молодого человека, но окажется слишком высоким для тех, кому за 50.

Практический тест

Чтобы понять, не перегружаете ли вы сердце, можно воспользоваться "разговорным тестом". Если вы дышите чаще обычного, но при этом способны разговаривать — значит, нагрузка умеренная. Если же трудно произнести даже короткую фразу, тренировка проходит в зоне высокой интенсивности и, возможно, стоит снизить темп.

Когда пульс опасен

Для подготовленных спортсменов кратковременный выход за пределы максимальной ЧСС — например, во время интервальных тренировок — обычно безопасен. Но при сердечно-сосудистых заболеваниях это может быть опасно.

Тревожные сигналы, при которых нужно немедленно прекратить бег: перебои в ритме, сердцебиение "с пропусками", головокружение, одышка, боль или сдавливание в груди. Если же учащённый пульс сохраняется долго после окончания пробежки, это тоже повод обратиться к врачу.

Для здоровых людей кратковременный выход на максимум пульса во время бега допустим. Но для укрепления сердца и сосудов лучше придерживаться целевой зоны ЧСС. Тем, кто имеет заболевания сердца или предрасположенность к ним, обязательно стоит проконсультироваться с врачом перед началом тренировок.