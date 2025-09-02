Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина проверяет пульс на запястье
Женщина проверяет пульс на запястье
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:30

Сердце на пределе: что значит пульс 170 и почему это не всегда опасно

Максимальная и целевая частота пульса при физических нагрузках по данным Американской кардиологической ассоциации

Когда мы занимаемся бегом или любым другим видом кардионагрузки, сердце реагирует на возросшие требования организма — частота его сокращений растёт. Но у многих возникает вопрос: как понять, что пульс стал слишком высоким, и не грозит ли это здоровью?

Что показывает сердечный ритм

Частота сердечных сокращений (ЧСС) измеряется ударами в минуту — это то же самое, что и пульс. По этому показателю легко оценить интенсивность нагрузки и отслеживать прогресс в тренировках. Если ЧСС слишком высока, это может сигнализировать, что нагрузка чрезмерна для вашего организма.

Важно помнить: безопасный диапазон для каждого индивидуален. На него влияют возраст, состояние здоровья, физическая форма и даже наследственность.

Как определить норму

Существует понятие максимальной частоты сердечных сокращений — это предел, с которым сердце может справиться при предельной нагрузке. Рассчитать его можно по формуле: 220 минус возраст. Так, для 30-летнего человека ориентировочная "планка" — 190 ударов в минуту.

Целевая зона нагрузки, в которой тренироваться наиболее эффективно и безопасно, составляет 50-85% от максимальной ЧСС. Для новичков специалисты советуют начинать с нижней границы и постепенно увеличивать интенсивность.

Американская кардиологическая ассоциация приводит следующие ориентиры:
• в 20 лет — 100-170 уд/мин, максимум 200;
• в 40 лет — 90-153 уд/мин, максимум 180;
• в 50 лет — 85-145 уд/мин, максимум 170;
• в 60 лет — 80-136 уд/мин, максимум 160.

Из этого следует, что пульс 170 может быть в пределах нормы для молодого человека, но окажется слишком высоким для тех, кому за 50.

Практический тест

Чтобы понять, не перегружаете ли вы сердце, можно воспользоваться "разговорным тестом". Если вы дышите чаще обычного, но при этом способны разговаривать — значит, нагрузка умеренная. Если же трудно произнести даже короткую фразу, тренировка проходит в зоне высокой интенсивности и, возможно, стоит снизить темп.

Когда пульс опасен

Для подготовленных спортсменов кратковременный выход за пределы максимальной ЧСС — например, во время интервальных тренировок — обычно безопасен. Но при сердечно-сосудистых заболеваниях это может быть опасно.

Тревожные сигналы, при которых нужно немедленно прекратить бег: перебои в ритме, сердцебиение "с пропусками", головокружение, одышка, боль или сдавливание в груди. Если же учащённый пульс сохраняется долго после окончания пробежки, это тоже повод обратиться к врачу.

Для здоровых людей кратковременный выход на максимум пульса во время бега допустим. Но для укрепления сердца и сосудов лучше придерживаться целевой зоны ЧСС. Тем, кто имеет заболевания сердца или предрасположенность к ним, обязательно стоит проконсультироваться с врачом перед началом тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Содержание углекислого газа в выдохе достигает 4% — данные спортивной медицины сегодня в 6:50

Ошибка в подсчётах VO2 может стоить здоровья — вот что важно знать

Эти показатели помогают раскрыть тайну того, как организм расходует энергию во время нагрузки, и могут многое рассказать о вашем уровне выносливости.

Читать полностью » Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта сегодня в 4:10

Сердце на грани: что означает пульс выше 200 ударов при тренировке

Что делать, если во время тренировки пульс внезапно подскакивает выше 200 ударов? Разбираем, когда это допустимо, а когда опасно для здоровья.

Читать полностью » Джефф Трипп рассказал, как выбрать время для кардиотренировки утром или вечером сегодня в 3:50

Кардио утром или вечером? Ошибка, из-за которой усилия пропадают даром

Когда лучше выходить на пробежку — утром или вечером? Ответ не так очевиден: многое зависит от привычек, целей и даже качества сна.

Читать полностью » Тренер Джастис Уильямс представил 20-минутную тренировку рук с гирей сегодня в 3:30

20 минут, одна гиря — и руки выглядят так, будто вы месяцами ходите в зал

Гиря способна заменить целый спортзал: всего 20 минут тренировки — и ваши руки, плечи и корпус получают полноценную нагрузку. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: упражнение «Гидрант» помогает развивать глубокие мышцы живота сегодня в 3:16

Живот плоский, талия стройная — секрет кроется в одном упражнении

Чтобы увидеть рельефный пресс, одного качания кубиков недостаточно. Важнее техника, кардио и правильное упражнение, о котором знают далеко не все.

Читать полностью » Анджела Гаргано назвала лучшие упражнения для бицепсов и трицепсов сегодня в 3:10

Масса или сила: что важнее для тех, кто мечтает о мощных руках

Сильные руки — это не только красота, но и залог здоровья. Узнайте, как грамотно тренироваться, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.

Читать полностью » Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку сегодня в 2:50

Пресс под угрозой: самые частые ошибки при классических упражнениях

Скучные скручивания можно заменить десятками эффективных упражнений. Узнайте, какие вариации помогут укрепить пресс и сделают тренировки интереснее.

Читать полностью » Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США сегодня в 2:30

Велотренажёр против скручиваний: неожиданный ответ в борьбе с жиром

Велотренажёр помогает быстрее справиться с лишним жиром на животе, чем упражнения на пресс. Но важно знать, как правильно выстроить тренировки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet