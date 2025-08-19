Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Легкая пробежка
Легкая пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Когда тренировка становится опасной: тревожные сигналы сердца

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA

Почему во время тренировки сердце словно "включает турборежим"? Дело в том, что мышцы начинают требовать больше кислорода и питательных веществ, а доставить их может только кровь. Сердце, как главный насос организма, усиливает работу, чтобы прокачать больший объём крови и поддержать этот повышенный спрос.

Почему сердце реагирует на нагрузку

Сердце — это тоже мышца, и с регулярными тренировками оно становится сильнее. Как отмечает Kaiser Permanente, более тренированное сердце за один удар выталкивает больше крови, что снижает нагрузку при тех же физических усилиях. Однако при интенсивной работе частота сердечных сокращений всё равно возрастает, просто не так резко. Alberta Health Services подчёркивает: во время упражнений организму может потребоваться в 3-4 раза больше обычного объёма крови, чтобы снабдить мышцы кислородом.

Регулярная физическая активность улучшает работу всей сердечно-сосудистой системы: повышается способность тканей усваивать кислород, улучшается кровоток по мелким сосудам сердца и снижается уровень "плохого" холестерина. Но если у вас есть гипертония, сердечные заболевания или долгое время не было тренировок, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Как оценить состояние сердца

Пульс в состоянии покоя — простой индикатор сердечного здоровья. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) считает нормой 60-100 ударов в минуту у спокойного, здорового человека. У тренированных людей этот показатель может быть ниже — вплоть до 40 ударов, ведь их сердце и сосуды работают максимально эффективно.

Кстати, пульс и частота сердечных сокращений — не одно и то же. Cleveland Clinic объясняет: сердечный ритм — это количество ударов сердца в минуту, а пульс — волна давления в артериях, которую можно прощупать на шее, запястье или в локтевом сгибе.

Важно помнить: если пульс слишком низкий или учащённый без видимой причины, особенно в сочетании со слабостью, головокружением или обмороком, необходимо срочно обратиться к врачу.

Как рассчитать и использовать целевую зону пульса

AHA предлагает простую формулу: 220 минус ваш возраст = максимальный пульс. Для умеренной активности достаточно 50-70% от этого значения, для интенсивной — 70-85%. Например, у 40-летнего человека максимальный пульс — 180 ударов, значит, умеренная нагрузка — 90-126, а высокая — 126-153.

Учёные Mayo Clinic уточняют: у мужчин и женщин сердце реагирует на нагрузку по-разному. У женщин снижение максимального пульса с возрастом идёт медленнее, а у мужчин он растёт при нагрузке быстрее и восстанавливается тоже быстрее.

Пять зон тренировок

Polar выделяет пять зон пульса:

  • Зона 1 (50-60%) — лёгкая активность, например, ходьба.
  • Зона 2 (60-70%) — повышает выносливость.
  • Зона 3 (70-80%) — улучшает эффективность кровообращения.
  • Зона 4 (80-90%) — развивает скоростную выносливость.
  • Зона 5 (90-100%) — максимальная нагрузка, доступная только опытным спортсменам.

Кардионагрузки вроде бега, плавания или езды на велосипеде быстрее всего поднимают пульс, но и силовые тренировки могут дать тот же эффект, если сократить время отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по фитнесу предложили варианты масштабирования 20-минутной функциональной тренировки сегодня в 0:26

Всего 20 минут — а тело работает на пределе: секрет главной тренировки сезона

20 минут тяжёлой работы: переносы гантелей, приседания, бёрпи и выходы силой. Проверьте, сколько раундов вы сможете выдержать без остановки.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как выпады повышают выносливость и гибкость сегодня в 1:10

Ошибка в технике, из-за которой выпады могут испортить колени

Выпады укрепляют ноги, улучшают баланс и помогают в спорте и жизни. Разбираем технику, вариации и секреты правильного выполнения.

Читать полностью » Anytime Fitness уточнил, можно ли тренировать ноги каждый день без вреда для здоровья сегодня в 0:10

Секрет роста мышц, который прячется в количестве пропущенных тренировок

Тренировать ноги можно по-разному: от лёгких занятий четыре раза в неделю до тяжёлых тренировок дважды. Узнайте, как выбрать режим без вреда для прогресса.

Читать полностью » Гаррет Сикат представил 4-недельную программу плавания для похудения сегодня в 0:10

Бассейн против жира: борьба, в которой победа неизбежна

Плавание — эффективный способ похудеть без травм суставов. Узнайте, как 4-недельный план тренировок и питание помогут достичь цели.

Читать полностью » Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость вчера в 23:26

Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Метод Чарльза Поликвина сочетает 6, 12 и 25 повторений с минимальным отдыхом. Такая схема помогает пробить тренировочное плато и ускорить рост мышц.

Читать полностью » Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц вчера в 22:26

Отдых важнее штанги: почему мышцы не растут, даже если вы много тренируетесь

Фитнес-тренер Иван Милославский объяснил, как набрать мышечную массу: тренировки 3–5 раз в неделю, базовые упражнения, калорийный профицит и полноценный сон.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, как упражнения для лица и осанки влияют на женское здоровье вчера в 21:21

Красота начинается с мышц: как простые упражнения для лица меняют всё

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала ключевые упражнения для женщин: гимнастика для лица и работа над осанкой. Почему они так важны для здоровья и красоты?

Читать полностью » Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы вчера в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Кортизол, вырабатывающийся при стрессе, мешает росту мышц и ускоряет их разрушение. Как вернуть организму силы и улучшить результаты тренировок?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться
Туризм

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Еда

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru