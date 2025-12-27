Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
кабачок
кабачок
© commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:50

Тарелка, которая не перегружает: кабачок раскрывает парадокс насыщения

Кабачки снижают калорийность рациона и помогают худеть — врач Сергей Агапкин

Стремление похудеть часто упирается не только в силу воли, но и в грамотный подбор продуктов, которые помогают снизить калорийность рациона без постоянного чувства голода. Одним из таких продуктов врачи называют кабачки. О пользе этого овоща для снижения веса рассказали российские специалисты Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Почему кабачки подходят для похудения

Врачи напомнили, что эффективное снижение веса невозможно без соблюдения базовых принципов питания. Речь идет о низкой калорийности рациона, отказе от лишних перекусов и достаточном количестве клетчатки. Именно этим требованиям, по словам специалистов, в полной мере соответствуют кабачки.

Медики подчеркнули, что при отсутствии противопоказаний этот овощ можно смело включать в меню людям, стремящимся избавиться от лишних килограммов. Регулярное употребление кабачков помогает снизить общую энергетическую ценность рациона и облегчает контроль аппетита.

Низкая калорийность и эффект сытости

Сергей Агапкин отметил, что одним из ключевых преимуществ кабачков является их "фантастически низкая" калорийность. При этом овощ обладает способностью надолго сохранять ощущение сытости, что особенно важно в период ограничения питания.

Такой эффект обеспечивают пищевые волокна, содержащиеся в кабачках. Они не только замедляют процесс пищеварения, но и способствуют более плавному усвоению питательных веществ, что снижает риск переедания и внезапных приступов голода.

Роль пищевых волокон для организма

По словам врачей, клетчатка, получаемая из кабачков, оказывает комплексное положительное влияние на организм. В частности, она помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови и способствует снижению концентрации холестерина.

"Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, и как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми. Они замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот", — пояснил Михаил Гинзбург.

Медики подчеркнули, что благодаря этим свойствам кабачки могут стать важным элементом рациона для тех, кто стремится похудеть без жестких диет и постоянного чувства дискомфорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белая горячка возникает у 5–12% людей с алкогольной зависимостью — Даниил Давыдов сегодня в 12:42
Белая горячка маскируется под тревогу и бессонницу: главное отличие становится очевидным ночью

Белая горячка – это опасное состояние, возникающее после прекращения употребления алкоголя. Случае, если не обратиться за помощью, жизнь может оказаться под угрозой.

Читать полностью » Утреннее протирание лица льдом повысило упругость кожи — дерматологи сегодня в 8:19
Лёд касается кожи — и время отступает: эффект, который замечают уже через несколько недель

Протирание лица льдом — простой утренний ритуал, который влияет на тонус кожи, цвет лица и состояние пор при правильном подходе.

Читать полностью » Продажу напитка Aloe Vera приостановили из-за угрозы здоровью — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании опасной технической жидкости.

Читать полностью » Лёгкий старт новогоднего ужина помогает избежать тяжести в желудке — Николай Миллер сегодня в 4:37
Начал с овощного салата и запечённой рыбы — теперь новогодний ужин не вызывает дискомфорта

Узнайте, как сделать новогоднее застолье сытным и вкусным, но не перегрузить желудок. Правильный порядок блюд и советы нутрициолога помогут сохранить комфорт и энергию на весь вечер.

Читать полностью » Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская сегодня в 4:31
Когда алкоголь разжигает аппетит, а тарелка не знает меры: чем опасно новогоднее застолье

Эндокринолог назвала простые способы не переесть за новогодним столом — от контроля порций до умеренности с алкоголем.

Читать полностью » Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе — стоматолог Екатерина Цыбина сегодня в 4:31
Зелёный напиток, который остаётся навсегда: как матча тихо переписывает цвет улыбки

Стоматолог объяснила, почему чай матча окрашивает зубы сильнее кофе и особенно заметен на светлой эмали.

Читать полностью » Алкоголь ежегодно становится причиной 800 тысяч смертей в Европе — ВОЗ сегодня в 4:14
Проблема, к которой привыкли: почему Европа продолжает терять людей из-за спиртного

ВОЗ заявила, что алкоголь ежегодно уносит около 800 тысяч жизней в Европе. Регион по-прежнему лидирует по уровню потребления спиртного.

Читать полностью » Спрос на услуги стилистов в Тюменской области вырос на 27% — Авито сегодня в 4:14
Гардероб как зеркало внутреннего кризиса: почему перед праздниками растёт спрос на стилистов

В Тюменской области резко вырос спрос на услуги стилистов — жители все чаще заказывают подбор образов и анализ внешности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мозг переходит в экономный режим при внезапной остановке мыслей — MEDIKFORUM.RU
Красота и здоровье
Полный отказ от алкоголя связали с повышенным риском деменции — MedForum
Красота и здоровье
Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов
Наука
Склонность к алкоголю связали с наследием неандертальцев — ученые Тартуского университета
Происшествия
В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU
Происшествия
Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press
Технологии
Xiaomi зарегистрировала в России товарные знаки для продуктов и напитков — ТАСС
Общество
Минпросвещения утвердило единый порядок разбора школьных конфликтов — Минпросвещения РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet