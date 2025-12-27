Тарелка, которая не перегружает: кабачок раскрывает парадокс насыщения

Стремление похудеть часто упирается не только в силу воли, но и в грамотный подбор продуктов, которые помогают снизить калорийность рациона без постоянного чувства голода. Одним из таких продуктов врачи называют кабачки. О пользе этого овоща для снижения веса рассказали российские специалисты Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Почему кабачки подходят для похудения

Врачи напомнили, что эффективное снижение веса невозможно без соблюдения базовых принципов питания. Речь идет о низкой калорийности рациона, отказе от лишних перекусов и достаточном количестве клетчатки. Именно этим требованиям, по словам специалистов, в полной мере соответствуют кабачки.

Медики подчеркнули, что при отсутствии противопоказаний этот овощ можно смело включать в меню людям, стремящимся избавиться от лишних килограммов. Регулярное употребление кабачков помогает снизить общую энергетическую ценность рациона и облегчает контроль аппетита.

Низкая калорийность и эффект сытости

Сергей Агапкин отметил, что одним из ключевых преимуществ кабачков является их "фантастически низкая" калорийность. При этом овощ обладает способностью надолго сохранять ощущение сытости, что особенно важно в период ограничения питания.

Такой эффект обеспечивают пищевые волокна, содержащиеся в кабачках. Они не только замедляют процесс пищеварения, но и способствуют более плавному усвоению питательных веществ, что снижает риск переедания и внезапных приступов голода.

Роль пищевых волокон для организма

По словам врачей, клетчатка, получаемая из кабачков, оказывает комплексное положительное влияние на организм. В частности, она помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови и способствует снижению концентрации холестерина.

"Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, и как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми. Они замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот", — пояснил Михаил Гинзбург.

Медики подчеркнули, что благодаря этим свойствам кабачки могут стать важным элементом рациона для тех, кто стремится похудеть без жестких диет и постоянного чувства дискомфорта.