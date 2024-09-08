«В России нет человека, кто не знал бы Маслякова»: Тарасова прокомментировала сообщения о кончине Маслякова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала кончину телеведущего и главы КВН Александра Маслякова. Ее слова привел "Матч ТВ".

"Конечно, я с ним была знакома, да и вся страна знала его. В России не найдется человека, который бы не знал, не любил и не обожал его шоу", — отметила Тарасова. Она подчеркнула, что Масляков оставил у нее о себе впечатление как о высокопрофессиональном и доброжелательном человеке.

Масляков ушел из жизни на 83-м году, 8 сентября. Согласно информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств России". В 2002 году телеведущему была присуждена премия ТЭФИ за его личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он был награжден полным комплектом ордена "За заслуги перед Отечеством".

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Подгорчук