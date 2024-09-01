Это будет хайповая история: Дмитрий Тарасов заявил, что поёт лучше Ольги Бузовой и согласился на совместную фотосессию

Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.
Также 37-летний футболист, отец пятерых детей ответил на вопросы о своих дарованиях. Известно, что Тарасов дебютировал в качестве исполнителя, записав песню "Мне тебя мало" в декабре 2021 года. По просьбе ведущих он сравнил собственные певческие способности с вокалом бывшей жены Ольги Бузовой, которая после развода с ним успешно построила карьеру певицы.
"А Бузову тогда как бы ты оценил?" — спросили его. "Не знаю, на "пятёрочку" где-то", — заявил спортсмен.
Дмитрий поставил "пятёрочку" из десяти своей бывшей жене, а себя оценил в 8,5 баллов. Конечно, дело вкуса, но пока именно треки Бузовой залетали в мировой чарт Billboard.
На вопрос, согласится ли он принять участие в совместной фотосессии с нынешней супругой Анастасией Костенко и бывшей женой, Тарасов сообщил, что они знакомы друг с другом.
"Если они согласятся, то я спокойно, да, пожалуйста. Это будет хайповая история", — ответил футболист.
Фото: YouTube канал ФК НА СПОРТЕ/Скриншот видео YouTube канала ФК НА СПОРТЕ(public domain)
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