Это будет хайповая история: Дмитрий Тарасов заявил, что поёт лучше Ольги Бузовой и согласился на совместную фотосессию

Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.

Также 37-летний футболист, отец пятерых детей ответил на вопросы о своих дарованиях. Известно, что Тарасов дебютировал в качестве исполнителя, записав песню "Мне тебя мало" в декабре 2021 года. По просьбе ведущих он сравнил собственные певческие способности с вокалом бывшей жены Ольги Бузовой, которая после развода с ним успешно построила карьеру певицы.

"А Бузову тогда как бы ты оценил?" — спросили его. "Не знаю, на "пятёрочку" где-то", — заявил спортсмен.

Дмитрий поставил "пятёрочку" из десяти своей бывшей жене, а себя оценил в 8,5 баллов. Конечно, дело вкуса, но пока именно треки Бузовой залетали в мировой чарт Billboard.

На вопрос, согласится ли он принять участие в совместной фотосессии с нынешней супругой Анастасией Костенко и бывшей женой, Тарасов сообщил, что они знакомы друг с другом.

"Если они согласятся, то я спокойно, да, пожалуйста. Это будет хайповая история", — ответил футболист.

Фото: YouTube канал ФК НА СПОРТЕ/Скриншот видео YouTube канала ФК НА СПОРТЕ(public domain)