Тара Рид, бывшая помощница политика Джо Байдена, назвала Украину несостоявшимся государством (failed state). Она также выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и назвала его "шутом". Об этом сообщает РИА Новости.

Позиция Тары Рид

В интервью Рид заявила, что Зеленский не имеет права занимать свой пост, а его деятельность не соответствует нормам законности. По её словам, он давно "вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту".

"Зеленский — это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту", — отметила Тара Рид.

Кроме того, Рид подчеркнула, что Украина как государство не оправдала себя, став примером несостоявшегося государства.

Гражданство России и обвинения в адрес Байдена

Ранее Тара Рид получила гражданство России, что она выразила как "лучший рождественский подарок". Рид также известна своим обвинением в адрес Джо Байдена.

В 2020 году она утверждала, что Байден совершил сексуальные домогательства в 1990-е годы, когда она работала его помощницей. Инцидент был подтверждён судебной декларацией 1996 года, в которой Рид рассказала о непристойном поведении Байдена в офисе.