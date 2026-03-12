Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нефтяные качалки на закате
Арсений Громов Опубликована сегодня в 11:02

Мертвый битум оживает топливом: самарцы превращают нефтяные отходы в чистые фракции дешевле

Самарские учёные нашли эффективную альтернативу водороду в нефтепереработке

Летом на нефтеперерабатывающих заводах воздух пропитан тяжелым запахом битума, а гудрон — этот черный, вязкий остаток — лежит мертвым грузом в огромных чанах. Раньше его сжигали или закапывали, тратя ресурсы впустую, пока самарские инженеры не нашли способ оживить эту массу. Теперь тяжелые нефтяные отходы превращаются в бензин и дизель без привычных хлопот с газообразным водородом. Метод уже прошел лабораторные тесты, и заводы ждут внедрения — выход светлых фракций вырос, а счета за энергию упали. Представьте: та же нефть, но чище и дешевле в переработке.

"Новый метод переработки гудрона меняет правила игры в нефтехимии. Жидкий донор водорода упрощает перенос атомов к тяжелым молекулам, где газовые аналоги буксовали из-за давления и температуры. Это не просто замена — биохимия процесса ускоряется, выход бензиновых фракций растет на глазах. Самарцы доказали: отходы катализаторов оживают заново, продлевая жизнь установок."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что мешает перерабатывать гудрон

Гудрон — это густая смесь тяжелых углеводородов, оставшаяся после крекинга нефти. Молекулы в нем сплетены в асфальтеновые кластеры, устойчивые к разрыву без сильного нагрева и водорода. Традиционные методы требуют газообразного водорода под давлением до 200 атмосфер, что рвет оборудование и жрет энергию.

Самарский государственный технический университет взялся за проблему. Ученые увидели: гудрон занимает до 20% от тяжелой нефти, а ее доля в России растет. Без инноваций такие остатки просто утилизируют, теряя миллиарды тонн потенциального топлива. Мировые запасы нефти тают, и каждый литр на счету.

Физика тут простая: тяжелые цепи не ломаются сами, нужен донор водорода для гидрирования. Газовый вариант дорог — компрессоры, трубопроводы, риски взрыва. Переход к жидкости меняет расклад.

Жидкий водородный донор вместо газа

Исследователи заменили газ на промышленную фракцию — гидрированный легкий газойль каталитического крекинга. Эта жидкость растворяет гудрон и отдает активный водород молекулам. Процесс идет при milder температурах, без сверхдавления.

Двойная роль донора ускоряет термодеструкцию. Водород проникает глубже в кластеры, разрывая связи эффективнее. Лаборатория подтвердила: светлые фракции — бензин, дизель — выходят чище, с меньшим содержанием серы. Переработка отходов становится рентабельной.

Антропология нефти проста: человечество веками жгло тяжелые остатки, но биохимия молекул требует точного подхода. Жидкий донор — это шаг к устойчивой энергетике.

Катализатор из отходов усиливает процесс

В схему добавили отработанный катализатор гидроочистки с молибденом. Он активирует перенос водорода, снижая активационную энергию реакций. Молибден цепляет молекулы, усиливая разлом.

Отработанный материал раньше выбрасывали, теперь он работает заново. Это замыкает цикл: меньше отходов, ниже затраты. Эволюция процессов в нефтехимии идет полным ходом.

Физика катализа: поверхность молибдена адсорбирует водород, отдавая его асфальтенам. Интенсивность выросла, кластеры распадаются быстрее.

Лабораторные итоги и экономия

Тесты показали рост выхода светлых нефтепродуктов и их качества. Оборудование работает в мягких режимах — ниже температура, меньше износ, дольше срок службы. Энергозатраты падают, рентабельность переработки тяжелой нефти взлетает.

Раньше гудрон считали малоперспективным, теперь его ждут на заводах. "Российская газета. Самара" отметила: метод открывает новые возможности. Устойчивые системы переработки спасут ресурсы.

Экономика ясна: отказ от газа экономит на компрессорах, продлевает жизнь установок. Тяжелая нефть из проблемы становится активом. Активные процессы в науке дают плоды.

"Самарский прорыв в переработке гудрона — пример, как технологии решают старые задачи. Жидкий донор и катализатор с молибденом оптимизируют перенос водорода, повышая выход топлива. Экономия энергии очевидна, а качество продуктов растет. Это шаг к переработке всех углеводородных отходов без потерь."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Сколько гудрона перерабатывают в России?
Гудрон составляет до 20% тяжелой нефти, ежегодно миллионы тонн уходят в утилизацию. Новый метод сделает их источником бензина.


Подорожает ли бензин от этого?
Нет, технология снижает затраты, улучшая предложение топлива. Цены зависят от нефти и логистики.


Когда внедрят на заводах?
Лабораторные тесты прошли, промышленные испытания впереди в ближайшие годы.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

