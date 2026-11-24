Когда новичок впервые пробует висеть на скалолазных зацепах, его ограничивает не столько сила мышц, сколько чувствительность кожи. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Sports and Active Living, ученые из Университета Кайзерслаутерна-Ландау проверили, может ли обычный тейпинг пальцев помочь преодолеть этот "кожный барьер" и увеличить выносливость.

Болевой порог против мышечного отказа

Эксперимент провели с участием 25 добровольцев, которые ранее не занимались скалолазанием. Участникам предлагалось выполнять серию интервальных висов: 10 секунд виса на двух зацепах с последующим 5-секундным отдыхом. Тест повторялся до момента, когда человек больше не мог удержаться. Сравнивали три состояния: отсутствие тейпа, использование кинезиологического тейпа и эластичного адгезивного бинта (EAB).

Результаты выявили резкий контраст в причинах прекращения упражнения. В группе без тейпов 88% участников сдались из-за боли в пальцах в месте контакта с зацепом. В обеих группах с тейпированием жалобы на боль полностью исчезли — почти все добровольцы прекратили висеть только из-за реальной потери силы в мышцах.

Эффективность разных типов лент

Несмотря на то что оба вида тейпов убрали болевой фактор, на итоговый результат они повлияли по-разному. Медианное количество завершенных интервалов без тейпа составило 6. Кинезиологический тейп не дал статистически значимого прироста, оставив результат на уровне тех же 6 повторений. Однако использование эластичного адгезивного бинта (EAB) позволило увеличить показатель до 7 интервалов.

Для понимания природы этого прогресса исследователи использовали ближнюю инфракрасную спектроскопию (NIRS), чтобы отслеживать уровень насыщения мышц предплечья кислородом (SmO2). Оказалось, что минимальный уровень SmO2 в момент прекращения виса был практически одинаковым во всех трех сценариях. Это означает, что тейпирование не "разгрузило" мышцы метаболически и не увеличило физиологический ресурс предплечий.

Механизм "обмана" организма

Данные указывают на то, что тейпирование работает не как поддержка связок или мышц, а как физический интерфейс. Создавая защитный слой между кожей и твердым зацепом, лента смещает воспринимаемый предел задачи. У новичков, у которых еще нет мозолей, кожа становится главным ограничителем; тейп убирает этот раздражитель, позволяя мышцам дойти до своего фактического предела истощения.

Особый интерес вызвал результат с EAB-бинтом: он позволил выполнить больше повторений при той же степени дезоксигенации мышц. Исследователи предполагают, что более плотный или устойчивый слой бинта мог немного увеличить трение, что потенциально снизило усилие, необходимое для удержания пальцев от соскальзывания, хотя эта гипотеза требует дальнейшего подтверждения.

Авторы подчеркивают, что для опытных скалолазов с развитыми мозолями такой эффект будет минимальным. Однако для начинающих тейпирование может стать инструментом увеличения объема тренировок, хотя и с риском: приглушая болевой сигнал, который в норме защищает неподготовленные ткани, атлет может неосознанно создать избыточную нагрузку на связки и шкивы пальцев.