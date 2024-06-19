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Эксперт Пименов заявил, что в Hamster Combat невозможно заработать серьёзные суммы
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 3:45

Эксперт Пименов заявил, что в Hamster Combat невозможно заработать серьёзные суммы

Михаил Пименов, директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия", рассказал о нюансах заработка в таких играх, как Hamster Combat, Notcoin, Catizen и других.

По его словам, так называемые тапалки представляют собой экономическую стратегию в связке с виртуальными сражениями. Они кажутся заманчивой возможностью для "майнинга" новой валюты и получения дохода. Однако успех в таких играх зависит от множества факторов, включая изменения в экономике игры, спрос на цифровые активы и популярность.

При том что на волне популярности Ноткойна в "Хомяка" играют не менее 30 миллионов человек, рассчитывать на крупный заработок не стоит.

"Чем больше игроков вовлечено, тем сильнее размывается стоимость получаемой цифровой монеты. Вряд ли у большинства игроков есть возможность заработать серьезные суммы", — подытожил Пименов.

Фото: pixabay. com/Луизелла Планета(Creative Commons Zero)

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