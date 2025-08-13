Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Таормин, Сицилия
Таормин, Сицилия
© commons.wikimedia.org by Arnoldius is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:15

Таормина открывает секреты: что скрывают античные улицы после захода солнца

3 дня в Таормине — маршрут по местам из сериала "Белый лотос"

На восточном побережье Сицилии, высоко над лазурными водами Ионического моря, раскинулась Таормина — город, который давно покорил сердца путешественников, а после выхода второго сезона сериала "Белый лотос" стал настоящей звездой туристических маршрутов. Здесь древние руины соседствуют с модными бутиками, пляжи — с живописными садами, а неспешная "дольче вита" ощущается на каждом шагу.

Когда ехать
Летние месяцы в Таормине — это время максимальной активности: узкие мощёные улочки заполняют элегантные туристы со всего мира, в кафе сложно найти свободный столик, а пляжи Таормина-Маре гудят от отдыхающих. Однако вместе с оживлённой атмосферой приходят жара и толпы. Любители более спокойных прогулок предпочитают приезжать весной или осенью — в это время здесь меньше людей, мягче климат и заметно ниже цены на жильё. Зимой большинство заведений и отелей закрываются.

Сколько времени нужно
Оптимально провести в Таормине не менее трёх полных дней. Этого хватит, чтобы насладиться пляжным отдыхом, сделать покупки на Корсо Умберто I, осмотреть достопримечательности и просто побродить, наслаждаясь видами. Любителям экскурсий стоит выделить время на поездки к Этне или в Катанию.

Как добраться
Ближайший крупный аэропорт находится в Катании. Оттуда до Таормины можно доехать автобусом компании Etna Trasporti за 1,5 часа с пересадкой на вокзале Catania Centrale, либо такси за 45 минут. Поездка на такси обойдётся примерно в 9 900 ₽. Парковка в городе почти невозможна, так что автомобиль здесь лишний — все ключевые места находятся в пешей доступности или связаны канатной дорогой.

Что посмотреть и чем заняться

  • Корсо Умберто I — главная улица, где под одной крышей встретились бутики Dolce & Gabbana, Dior и Tom Ford, а также лавки с лимонным мылом, вышитыми полотенцами и пляжной модой.
  • Канатная дорога — за 660 ₽ в одну сторону или 1 100 ₽ туда-обратно можно за 5 минут добраться до побережья и полюбоваться панорамами.
  • Изола Белла — природный заповедник и символ побережья. Вход на территорию музея стоит около 440 ₽, прогулка по косе к острову — бесплатна.
  • Лидо Маццаро — галечный пляж с прокатом шезлонгов и зонтов, лодочными экскурсиями и общественной зоной для тех, кто предпочитает отдых без затрат.
  • Театр Антико ди Таормина — античный амфитеатр III века до н. э., который летом становится площадкой для концертов и фестивалей. Туристы советуют приходить утром, чтобы избежать жары.
  • Бам Бар — легендарное кафе, где утро начинают с граниты и свежей бриоши.
  • Вилла Комунале ди Таормина — бывший частный сад английской аристократки Флоренс Тревельян, ныне один из красивейших парков Сицилии с экзотическими растениями и видами на море.
  • Площадь IX Апреля — фотогеничное место с панорамой на Этну и морское побережье.

Цены (в среднем)

  • Жилье: номер в отеле — 33 000 ₽ за ночь; комната в Airbnb — 11 000 ₽; весь дом в Airbnb — 22 000 ₽
  • Еда/напитки: эспрессо — 110 ₽; пиво — 220 ₽; бутылка воды — 110 ₽; бокал вина — 770 ₽; гранита с бриошью — 660 ₽; мороженое — 220 ₽; обед — 1 650 ₽; пицца — 1 100 ₽; аранчини — 330 ₽; простой ужин — 2 200 ₽; изысканный ужин — 11 000 ₽

Что взять с собой
Днём в городе уместна лёгкая одежда, головной убор и удобная обувь для прогулок. Вечером стиль становится более нарядным — многие стараются выглядеть так, будто идут на фотосессию. Для пляжного отдыха в заливе Маццаро пригодятся купальник, полотенце и солнцезащитный крем. Если что-то забудете, купить нужное можно на месте, но часто по более высокой цене.

Таормина — это редкое сочетание древней истории, природной красоты и светской атмосферы. Она очарует и тех, кто ищет культурных впечатлений, и тех, кто приезжает за пляжным отдыхом. Здесь легко почувствовать себя героем итальянского фильма — достаточно просто выйти на балкон, вдохнуть аромат моря и услышать звон бокалов на вечерних улицах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что скрывает минеральная вода Гавайских островов сегодня в 5:06

Минералы Гавайев: секрет вкуса и пользы воды

Гавайская вода рождена океаном, дождём и вулканами. Вот что в ней особенного.

Читать полностью » Вулканическое тепло: целебная сила или красивая легенда Гаваев сегодня в 4:04

Правда о гавайских термальных источниках, которую не расскажут в буклетах

Вулканическое тепло на Гавайях обещает здоровье и силы. Но работает ли это?

Читать полностью » Серфинг на Гавайях: не просто спорт, а сердце коренной культуры сегодня в 3:31

Как серфинг стал душой Гавайев и что это значит для путешественника

Серфинг на Гавайях — это не просто спорт. Это язык, на котором острова разговаривают с миром.

Читать полностью » Парк Джо Уилер в Алабаме предлагает рыбалку и прогулки у живописного озера сегодня в 2:15

Здесь проводят праздник чая, который невозможно попробовать больше нигде

Атенс в Алабаме — старинный город с тропами, музеями и южным гостеприимством, где история встречается с природой и уютом маленького города.

Читать полностью » ФБР закрыло сайт Utopiaviajes после жалоб клиентов на неоказанные услуги сегодня в 1:06

Сказочные цены и фальшивые отзывы: чем закончилась работа нашумевшего туристического сайта

ФБР заблокировало сайт туристического агентства Utopiaviajes, а жалобы клиентов вскрыли возможную аферу с фальшивыми отзывами и несуществующими турами.

Читать полностью » В аэропортах США участились кражи данных с багажных бирок — Delta Air Lines сегодня в 0:27

Обычная ошибка в зоне выдачи багажа может стоить вам компенсации

Новая схема мошенничества в аэропортах США: как выброшенные багажные бирки могут обернуться потерей денег и проблемами при получении компенсации.

Читать полностью » Пожилые туристы из России бронируют поездки онлайн и летают за границу с внуками вчера в 23:27

Пенсия — это не пауза, а перелёт: как пожилые россияне покоряют мир

Современные пенсионеры всё чаще выбирают круизы, сафари и поездки в Китай. Как и куда они путешествуют, и почему экскурсии для них важнее пляжа?

Читать полностью » Путешественница посетила 12 стран за год и сравнила цены в Европе и Турции вчера в 22:51

12 стран за год без миллионов: блогерша доказала, что путешествия доступны каждому

Путешественница из России рассказала, как за год посетила 12 стран и при этом не разорилась. Правда о ценах, визах и перелетах — из первых уст.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Россия и Китай запускают безвизовые круизы по Янцзы для групп с 2025 года — подробности
Красота и здоровье

Пилипенко: молочные продукты снижают риск рака кишечника и желудка
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Насырова назвала упражнения для тонуса и формы груди без увеличения объёма
Наука и технологии

Крошечный муравей из янтаря раскрыл тайны эволюции Basiceros
Еда

Летние блинчики из кабачков: как приготовить
Еда

Рецепт салата с тунцом: как быстро приготовить блюдо за 25 минут
Культура и шоу-бизнес

Джо Джонас на Hot Ones показал заметку с упоминанием "Camp Rock 3"
Дом

Велопарковка во дворе: реальность и мифы российских дворов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru