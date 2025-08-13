Таормина открывает секреты: что скрывают античные улицы после захода солнца

На восточном побережье Сицилии, высоко над лазурными водами Ионического моря, раскинулась Таормина — город, который давно покорил сердца путешественников, а после выхода второго сезона сериала "Белый лотос" стал настоящей звездой туристических маршрутов. Здесь древние руины соседствуют с модными бутиками, пляжи — с живописными садами, а неспешная "дольче вита" ощущается на каждом шагу.

Когда ехать

Летние месяцы в Таормине — это время максимальной активности: узкие мощёные улочки заполняют элегантные туристы со всего мира, в кафе сложно найти свободный столик, а пляжи Таормина-Маре гудят от отдыхающих. Однако вместе с оживлённой атмосферой приходят жара и толпы. Любители более спокойных прогулок предпочитают приезжать весной или осенью — в это время здесь меньше людей, мягче климат и заметно ниже цены на жильё. Зимой большинство заведений и отелей закрываются.

Сколько времени нужно

Оптимально провести в Таормине не менее трёх полных дней. Этого хватит, чтобы насладиться пляжным отдыхом, сделать покупки на Корсо Умберто I, осмотреть достопримечательности и просто побродить, наслаждаясь видами. Любителям экскурсий стоит выделить время на поездки к Этне или в Катанию.

Как добраться

Ближайший крупный аэропорт находится в Катании. Оттуда до Таормины можно доехать автобусом компании Etna Trasporti за 1,5 часа с пересадкой на вокзале Catania Centrale, либо такси за 45 минут. Поездка на такси обойдётся примерно в 9 900 ₽. Парковка в городе почти невозможна, так что автомобиль здесь лишний — все ключевые места находятся в пешей доступности или связаны канатной дорогой.

Что посмотреть и чем заняться

Корсо Умберто I — главная улица, где под одной крышей встретились бутики Dolce & Gabbana, Dior и Tom Ford, а также лавки с лимонным мылом, вышитыми полотенцами и пляжной модой.

Канатная дорога — за 660 ₽ в одну сторону или 1 100 ₽ туда-обратно можно за 5 минут добраться до побережья и полюбоваться панорамами.

Изола Белла — природный заповедник и символ побережья. Вход на территорию музея стоит около 440 ₽, прогулка по косе к острову — бесплатна.

Лидо Маццаро — галечный пляж с прокатом шезлонгов и зонтов, лодочными экскурсиями и общественной зоной для тех, кто предпочитает отдых без затрат.

Театр Антико ди Таормина — античный амфитеатр III века до н. э., который летом становится площадкой для концертов и фестивалей. Туристы советуют приходить утром, чтобы избежать жары.

Бам Бар — легендарное кафе, где утро начинают с граниты и свежей бриоши.

Вилла Комунале ди Таормина — бывший частный сад английской аристократки Флоренс Тревельян, ныне один из красивейших парков Сицилии с экзотическими растениями и видами на море.

Площадь IX Апреля — фотогеничное место с панорамой на Этну и морское побережье.

Цены (в среднем)

Жилье: номер в отеле — 33 000 ₽ за ночь; комната в Airbnb — 11 000 ₽; весь дом в Airbnb — 22 000 ₽

Еда/напитки: эспрессо — 110 ₽; пиво — 220 ₽; бутылка воды — 110 ₽; бокал вина — 770 ₽; гранита с бриошью — 660 ₽; мороженое — 220 ₽; обед — 1 650 ₽; пицца — 1 100 ₽; аранчини — 330 ₽; простой ужин — 2 200 ₽; изысканный ужин — 11 000 ₽

Что взять с собой

Днём в городе уместна лёгкая одежда, головной убор и удобная обувь для прогулок. Вечером стиль становится более нарядным — многие стараются выглядеть так, будто идут на фотосессию. Для пляжного отдыха в заливе Маццаро пригодятся купальник, полотенце и солнцезащитный крем. Если что-то забудете, купить нужное можно на месте, но часто по более высокой цене.

Таормина — это редкое сочетание древней истории, природной красоты и светской атмосферы. Она очарует и тех, кто ищет культурных впечатлений, и тех, кто приезжает за пляжным отдыхом. Здесь легко почувствовать себя героем итальянского фильма — достаточно просто выйти на балкон, вдохнуть аромат моря и услышать звон бокалов на вечерних улицах.