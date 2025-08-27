Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нунгви, Занзибар
Нунгви, Занзибар
© commons.wikimedia.org by Nina R from Africa is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:32

Будьте готовы к новым расходам: Танзания начнет взимать налог с туристов

В Танзании появится дополнительный сбор $45 для пассажиров международных рейсов

Новый налог на путешествия — звучит тревожно, правда? Танзания решила удивить туристов и с 1 ноября вводит дополнительный сбор для пассажиров международных рейсов. Теперь каждый билет в одну сторону будет дороже на 45 долларов США: эта сумма автоматически добавится к цене при покупке.

Кого освободят от налога

Есть и исключения. От уплаты освобождаются:

  • дети до двух лет,

  • члены экипажей,

  • пассажиры рейсов, совершивших незапланированную посадку в Танзании.

Если же поездка отменяется или пассажир так и не долетит до страны, деньги обещают возвращать полностью.

Причины нововведения

Власти страны объясняют введение Passenger Facilitation Fee необходимостью усилить контроль на границе и повысить уровень безопасности. Танзания активно развивает туристическую отрасль, но одновременно хочет сделать акцент на безопасности въезжающих.

Дополнительные расходы для туристов

Стоит помнить, что это не единственный обязательный платеж. Туристы уже обязаны приобретать местную медицинскую страховку — её цена составляет 44 доллара США, срок действия — 92 дня. Интересно, что международные полисы, оформленные в других странах, в Танзании не признаются.

Танзания входит в число самых популярных туристических направлений Африки благодаря сафари в Серенгети, Килиманджаро и Занзибару. В 2023 году страну посетили более 1,6 млн туристов, и правительство стремится увеличить эту цифру.

Подобные налоги на обслуживание пассажиров действуют и в других странах. Например, в Кении взимают авиационный сбор в размере около 50 долларов, а в Индонезии часть билета идёт на развитие аэропортов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Дубае открыли исторические туристические тропы на рынках Дейры сегодня в 15:13

Миллионы вложили в прошлое: как реконструкция Дейры приносит прибыль сегодня

В Дубае завершен масштабный проект в Дейре за 250 млн рублей. Открыты новые маршруты (1,78 км), соединяющие рынки и исторические места, поддерживая 500 магазинов.

Читать полностью » От храмов к джунглям: 8 островов Японии для эко-туризма и релаксации сегодня в 14:06

Вдали от мегаполисов: эти 8 островов ы Японии поразят больше, чем Токио и Киото

Откройте для себя тихую Японию: 8 удивительных островов с дикой природой, локальными традициями и атмосферой уединения. От космоса до искусства – ваш идеальный отдых ждет!

Читать полностью » Транспорт на Шри-Ланке: 5 советов для идеального путешествия – поезда, автобусы и тук-туки сегодня в 13:52

Шри-Ланка без пробок: узнайте, как насладиться красотами острова, минуя дорожный хаос

Как лучше всего передвигаться по Шри-Ланке? Поезда, автобусы, тук-туки или аренда авто? Узнайте о плюсах и минусах каждого вида транспорта, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и незабываемым.

Читать полностью » В преддверии октоберфеста: как на самом деле пьют пиво в Германии сегодня в 12:33

В Германии пьют пиво не так, как думаете вы: традиции, которые удивят туриста

Перед Октоберфестом интересно узнать, как на самом деле пьют пиво в Германии. Это целая культура, где важны традиции, ритуалы и уважение к напитку.

Читать полностью » Закон о чистоте пива 1516 года: почему немецкое пиво считается лучшим в мире сегодня в 11:29

500 лет традиций: почему до сих пор все едут в Германию за бокалом пива

Немецкое пиво славится по всему миру. В чём секрет его качества? История пивоварения и знаменитый закон о чистоте пива объясняют, почему Германия стала эталоном.

Читать полностью » История немецкого пива: от Средневековья до наших дней сегодня в 10:26

Тайны немецкого пива: что скрывают века традиций

Пиво в Германии — это часть истории и культуры. Узнайте, как зарождалось пивоварение, какие регионы создали свои традиции и почему они живы до сих пор.

Читать полностью » Пивные традиции Германии: советы для туристов сегодня в 9:24

Как правильно пить пиво в Германии, чтобы не оплошать

Пиво в Германии — это культура и традиции. Узнайте, как правильно его дегустировать, чтобы прочувствовать вкус страны и не показаться новичком.

Читать полностью » Традиционные немецкие десерты: штрудель, штоллен и другие сегодня в 8:22

Какие десерты обожают в Германии: от штруделя до штоллена

От яблочного штруделя до рождественского штоллена — немецкие десерты отражают традиции страны и её любовь к сытным, ароматным угощениям.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Уксус для гортензий: как правильно подкислить почву и получить синие цветы
Авто и мото

Lamborghini Fenomeno 2026 стал самым мощным автомобилем марки — 1080 л.с. и 350 км/ч
Культура и шоу-бизнес

"Мастер и Маргарита" Локшина признан лучшей экранизацией по опросу "Литрес" и "Ростелекома"
Дом

Что делать с ненужной одеждой и текстилем: фонды, приюты и пункты приёма — советы специалистов
Красота и здоровье

13 необычных сигналов организма, говорящих о том, что вам нужно больше сна
Садоводство

В Марий Эл набирает популярность мода на украшения из бетона для дома и сада
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут
Еда

Кулинары советуют добавлять сметану в фарш, чтобы тефтели не пересыхали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru