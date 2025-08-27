Будьте готовы к новым расходам: Танзания начнет взимать налог с туристов

Новый налог на путешествия — звучит тревожно, правда? Танзания решила удивить туристов и с 1 ноября вводит дополнительный сбор для пассажиров международных рейсов. Теперь каждый билет в одну сторону будет дороже на 45 долларов США: эта сумма автоматически добавится к цене при покупке.

Кого освободят от налога

Есть и исключения. От уплаты освобождаются:

дети до двух лет,

члены экипажей,

пассажиры рейсов, совершивших незапланированную посадку в Танзании.

Если же поездка отменяется или пассажир так и не долетит до страны, деньги обещают возвращать полностью.

Причины нововведения

Власти страны объясняют введение Passenger Facilitation Fee необходимостью усилить контроль на границе и повысить уровень безопасности. Танзания активно развивает туристическую отрасль, но одновременно хочет сделать акцент на безопасности въезжающих.

Дополнительные расходы для туристов

Стоит помнить, что это не единственный обязательный платеж. Туристы уже обязаны приобретать местную медицинскую страховку — её цена составляет 44 доллара США, срок действия — 92 дня. Интересно, что международные полисы, оформленные в других странах, в Танзании не признаются.

Танзания входит в число самых популярных туристических направлений Африки благодаря сафари в Серенгети, Килиманджаро и Занзибару. В 2023 году страну посетили более 1,6 млн туристов, и правительство стремится увеличить эту цифру.

Подобные налоги на обслуживание пассажиров действуют и в других странах. Например, в Кении взимают авиационный сбор в размере около 50 долларов, а в Индонезии часть билета идёт на развитие аэропортов.