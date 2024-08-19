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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева продемонстрировала новый строгий образ
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева удивила поклонников новым образом

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева продемонстрировала новый строгий образ

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, продемонстрировала новый аксессуар, который изменил её внешний вид.

Худайбердиеву знают как любительницу экспериментов: она часто меняет образы и не носит одну причёску дольше трёх месяцев. Однако такой строгой и серьёзной поклонники фигурного катания её ещё не видели.

На новом фото Елизавета позирует в кофейном платье и изумрудном кардигане. Её волосы уложены в гладкую причёску, а макияж выполнен в спокойных тонах.

Особое внимание привлекают очки в чёрной оправе. Как оказалось, они не просто часть образа, а необходимость, прописанная ей врачом.

"Это я, слегка замученная, желаю вам хорошей пятницы! И желательно быстрой! P.S. И новый аксессуар наконец-то появился у слепого человека. Учительница старших классов mode on", - написала Елизавета под фото.

Фото: Елизавета Худайбердиева/Соцсети

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