Брейк-данс дебютировал на Играх-2024 в Париже. Прошли баттлы среди 16 женщин, пишет BBC.

Олимпийской чемпионкой по брейк-дансу стала спортсменка Ami из Японии.

Серебряную медаль завоевала Nickа из Литвы.

Третье место досталось китаянке под номером 671. Самой возрастной b-girl была 36-летняя представительница Австралии по имени Raygun.

B-girls, так называют танцовщиц в брейк-дансе, понятия не имели, какую музыку выберут ди-джеи для исполнения, поэтому их 60-секундные выступления были своего рода импровизациями.

В субботу, 10 августа, состоятся баттлы среди 16 b-boys.

Впервые брейк-данс был включен в программу Летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году в Буэнос-Айресе. Тогда российский танцор Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу среди юношей. С 2024 года соревнования по брейкингу стали частью программы Олимпийских игр.

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