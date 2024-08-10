Брейк-данс дебютировал на Играх-2024 в Париже. Прошли баттлы среди 16 женщин, пишет BBC.
Олимпийской чемпионкой по брейк-дансу стала спортсменка Ami из Японии.
Серебряную медаль завоевала Nickа из Литвы.
Третье место досталось китаянке под номером 671. Самой возрастной b-girl была 36-летняя представительница Австралии по имени Raygun.
B-girls, так называют танцовщиц в брейк-дансе, понятия не имели, какую музыку выберут ди-джеи для исполнения, поэтому их 60-секундные выступления были своего рода импровизациями.
В субботу, 10 августа, состоятся баттлы среди 16 b-boys.
Впервые брейк-данс был включен в программу Летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году в Буэнос-Айресе. Тогда российский танцор Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу среди юношей. С 2024 года соревнования по брейкингу стали частью программы Олимпийских игр.
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