Дерматолог рассказала о плюсах и минусах альтернативных методов загара

Дерматолог Сабина Байрамова рассказала о преимуществах и недостатках альтернативных методов загара. Она выделила несколько способов: автозагар, бронзатор, моментальный загар и солярий. Автозагар безопасен и удобен, но требует тщательного выбора и правильного нанесения. Бронзатор быстро смывается, но менее аллергенен.
Моментальный загар дает длительный эффект, но требует осторожности в первые часы после процедуры. Солярий обеспечивает быстрый загар, но несет высокие риски для здоровья кожи, особенно для людей с чувствительной кожей.
Байрамова подчеркнула важность правильного ухода за кожей для сохранения результата, сообщает DoctorPiter.Ru.
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