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Дерматолог Байрамова: автозагар требует тщательного выбора
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Дерматолог рассказала о плюсах и минусах альтернативных методов загара

Дерматолог Байрамова: автозагар требует тщательного выбора

Дерматолог Сабина Байрамова рассказала о преимуществах и недостатках альтернативных методов загара. Она выделила несколько способов: автозагар, бронзатор, моментальный загар и солярий. Автозагар безопасен и удобен, но требует тщательного выбора и правильного нанесения. Бронзатор быстро смывается, но менее аллергенен.

Моментальный загар дает длительный эффект, но требует осторожности в первые часы после процедуры. Солярий обеспечивает быстрый загар, но несет высокие риски для здоровья кожи, особенно для людей с чувствительной кожей.

Байрамова подчеркнула важность правильного ухода за кожей для сохранения результата, сообщает DoctorPiter.Ru.

Фото: flickr.com/TimOve (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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