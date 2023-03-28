Большая палата парламента Швейцарии одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87 для продажи немецкому правительству. Предположительно, бронемашины планируется отправить на Украину.
"Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского парламента.
Для закрепления решения парламентариев собственную позицию по данному вопросу должны обозначить еще комиссия малой палаты - Совета кантонов, а затем - обе палаты парламента.
Нейтралитет Швейцарии - это политический статус, который Швейцария принимает, чтобы оставаться нейтральной в конфликтах и войнах между другими странами. Нейтралитет был закреплен в Конституции Швейцарии в 1815 году, после окончания Наполеоновских войн, и был подтвержден на Венском конгрессе.
Нейтралитет Швейцарии означает, что страна не участвует в военных конфликтах других государств и не допускает передвижения военных сил других стран на свою территорию. В связи с этим, Швейцария не является членом НАТО и Европейского союза, но является членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций.
Нейтралитет Швейцарии также означает, что Швейцария стремится к дипломатическому решению конфликтов и поддержанию мира в мирное время. Швейцария также играет роль посредника в международных конфликтах и является домом для многих международных организаций и мировых форумов.
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