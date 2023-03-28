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  • Опубликована сегодня в 22:04

Швейцария сделала первый шаг для продажи танков Leopard Германии

Большая палата парламента Швейцарии одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87 для продажи немецкому правительству. Предположительно, бронемашины планируется отправить на Украину.

"Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского парламента.

Для закрепления решения парламентариев собственную позицию по данному вопросу должны обозначить еще комиссия малой палаты - Совета кантонов, а затем - обе палаты парламента.

Нейтралитет Швейцарии - это политический статус, который Швейцария принимает, чтобы оставаться нейтральной в конфликтах и войнах между другими странами. Нейтралитет был закреплен в Конституции Швейцарии в 1815 году, после окончания Наполеоновских войн, и был подтвержден на Венском конгрессе.

Нейтралитет Швейцарии означает, что страна не участвует в военных конфликтах других государств и не допускает передвижения военных сил других стран на свою территорию. В связи с этим, Швейцария не является членом НАТО и Европейского союза, но является членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Нейтралитет Швейцарии также означает, что Швейцария стремится к дипломатическому решению конфликтов и поддержанию мира в мирное время. Швейцария также играет роль посредника в международных конфликтах и является домом для многих международных организаций и мировых форумов.

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