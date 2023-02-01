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  • Опубликована сегодня в 9:56

Для ремонта немецких танков Украине понадобится много времени

Для ремонта и обслуживания немецких танков Leopard Украине понадобится много времени. Но им на помощь могут прийти западные спецы. Об этом заявили в "Ростехе".

Также в корпорации отметили, что в условиях войны гаражный сервис для немецких танков не приемлем. Им нужны проверенные технологии, для освоения которых потребуется много времени.

Ранее в Кремле отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а США при этом смогут нарастить поставки своих танков в страны НАТО.

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