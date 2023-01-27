Танки Leclerc, которые Франция планирует поставить на Украину, потребуют от ВСУ особого технического обеспечения, а также специального топлива. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в военных кругах Франции.

По данным источника, бронемашина Leclerc требует значительной материально-технической поддержки при развертывании. Речь идет не только об обеспечении горючим и боеприпасами, но прежде всего о техническом обслуживании. Развернутые в Румынии 13 танков Leclerc обслуживаются 200 специалистами при помощи двух ремонтных машин, указывает издание.

При этом автор статьи сомневается, есть ли вообще смысл в передаче Украине 10-20 танков, ради которых пришлось бы несколько месяцев отдельно обучать ее военных.