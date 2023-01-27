Украинские войска могут столкнуться с проблемами из-за топлива для американских танков Abrams M1. Об этом пишет портал Newsweek.
По словам секретаря Совета безопасности США Джона Кирби, танки Abrams работают на "газотурбинном двигателе, которому требуется реактивное топливо. Но на данный момент неизвестно смогут ли американцы поставить такое топливо на Украину в необходимых объемах.
"Мы должны убедиться, что трубопровод с ним — в прямом и переносном смысле — доступен для Украины", — отметил Кирби.
Майор армии США в отставке Джон Спенсер также отметил, что у ВСУ могут возникнуть проблемы с топливом для американских танков.
"Двигатель М1 действительно может работать на различных видах топлива, но я помню, что они работали только на реактивном топливе", — пояснил Спенсер.
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