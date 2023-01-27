Когда Шольц решил поставлять танки на Украину, он не только поставил точку в гипотетическом восстановлении отношений с Россией, но, вероятно, в своей дальнейшей карьере на посту канцлера Германии. Об этом заявил директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
По его словам, Шольц существенно подпортил себе политическую карьеру, потому что, согласно опросам, большинство немцев не поддерживают отправку танков на Украину. Возможно, это станет его последней каденцией на этой должности, и больше он не переизбирается, сказал Молчанов.
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