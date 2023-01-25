По мнению обозревателя издания Gray Zone Аарона Матэ, США разыгрывает партию с танками Leopard, чтобы рассорить Россию и ФР.
"Несмотря на опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации конфликта, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Как сказал, Джордж Фридман, "исконный интерес США в том, чтобы разорвать отношения между Германией и Россией", — заявил Матэ.
Артиллерийский расчет успешно работает на Запорожском направлении
Военнослужащий с позывным "Раптор" рассказал, как экипаж российского "Гиацинта" уничтожает боевую технику ВСУ.
"Это часть заговора": депутат Федоров объяснил свой комментарий в адрес Кадырова происками агентов ЦРУ
Депутат Государственной Думы, лидер движения "НОД" и большой любитель конспирологии Евгений Фёдоров обвинил агентов ЦРУ в том, что они оскорбляют от его имени главу Чечни Рамзана Кадырова.
Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"
Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.