По мнению обозревателя издания Gray Zone Аарона Матэ, США разыгрывает партию с танками Leopard, чтобы рассорить Россию и ФР.

"Несмотря на опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации конфликта, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Как сказал, Джордж Фридман, "исконный интерес США в том, чтобы разорвать отношения между Германией и Россией", — заявил Матэ.