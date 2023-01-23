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  • Опубликована сегодня в 7:17

Зеленский: Поставка нескольких десятков танков не переломит ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский недоволен количеством танков, которые страны НАТО планируют поставить на Украину.

"Нам противостоит российская армия, у которой тысяча танков. И ни одна страна обещанием дать 10 — 50 танков не решает проблему", — сказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что поставка тяжелой техники мотивирует ВСУ и вселяют в бойцов уверенность.

Накануне стало известно, что Марокко предоставила Киеву танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии. Двадцать машин отправлены на Украину.

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