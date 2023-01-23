Президент Владимир Зеленский недоволен количеством танков, которые страны НАТО планируют поставить на Украину.
"Нам противостоит российская армия, у которой тысяча танков. И ни одна страна обещанием дать 10 — 50 танков не решает проблему", — сказал украинский лидер.
Зеленский также подчеркнул, что поставка тяжелой техники мотивирует ВСУ и вселяют в бойцов уверенность.
Накануне стало известно, что Марокко предоставила Киеву танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии. Двадцать машин отправлены на Украину.
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Он подозревался украинскими спецслужбами в шпионаже в пользу России.
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