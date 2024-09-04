Российский танк Т-80БВМ обладает настолько точнйо пушкой, что используется в качестве артилерии

В ходе спецоперации танк Т-80БВМ показал свою эффективность как самоходная артиллерийская установка. В связи с этим "Ростех" приступил к модернизации этой боевой машины с целью повышения её огневой мощи и защищённости.
Как сообщает госкорпорация, танки Т-80БВМ регулярно используются для обстрела пехоты противника и её позиций с закрытых позиций. Это обусловлено особенностями театра военных действий. Благодаря полученному опыту, машины успешно справляются с поставленными задачами и демонстрируют высокую точность стрельбы при использовании в качестве самоходной артиллерийской установки. Корректировка огня проводится с помощью разведки и беспилотных летательных аппаратов.
"Ростех" отмечает, что танки обладают высокой скорострельностью, мобильностью и хорошей защищённостью, что делает их эффективными на поле боя. Модернизация танка Т-80БВМ осуществляется с учётом опыта его боевого применения в ходе спецоперации. В рамках модернизации планируется повышение огневой мощи, защищённости, подвижности и командной управляемости машины.
Танк Т-80БВМ — это последняя модификация основного боевого танка Т-80, который выпускается с 1976 года. Поставки этой модели в Вооружённые Силы РФ начались в 2019 году. В отличие от многих других отечественных боевых машин, Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем мощностью 1 250 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость 70 километров в час.
Модернизированные Т-80БВМ обладают высокой степенью защищённости от дронов с кумулятивными гранатами. Это достигается за счёт применения элементов динамической защиты, решётчатых экранов и комплекса средств снижения заметности "Накидка". Таким образом, машина практически не имеет уязвимых мест, что повышает её боевую эффективность.
Фото: Wikimedia Commons/ EleNte (Creative Commons 4.0)
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