По информации силовых структур, бывший украинский военный Максим Лихачёв, который перешёл на сторону Российской Федерации на танке Т-64, подал заявление на получение российского гражданства.

В Донецкой Народной Республике сообщают, что Максим Лихачёв уже подал документы на получение российского паспорта. Ожидается, что документ будет готов в течение нескольких недель.

Напомним, что в конце мая под Донецком Максим Лихачёв сдался российским военным. Он прибыл на место встречи на танке Т-64, который угнал у Вооружённых сил Украины. Примечательно, что родным городом Лихачёва является Краснодон в Луганской Народной Республике.

Фото: flickr.com/Министерство обороны Украины(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)