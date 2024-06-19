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Угнавший Т-64 украинский танкист подал документы на получение гражданства России
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 6:13

Угнавший Т-64 украинский танкист подал документы на получение гражданства России

По информации силовых структур, бывший украинский военный Максим Лихачёв, который перешёл на сторону Российской Федерации на танке Т-64, подал заявление на получение российского гражданства.

В Донецкой Народной Республике сообщают, что Максим Лихачёв уже подал документы на получение российского паспорта. Ожидается, что документ будет готов в течение нескольких недель.

Напомним, что в конце мая под Донецком Максим Лихачёв сдался российским военным. Он прибыл на место встречи на танке Т-64, который угнал у Вооружённых сил Украины. Примечательно, что родным городом Лихачёва является Краснодон в Луганской Народной Республике.

Фото: flickr.com/Министерство обороны Украины(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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