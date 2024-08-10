Китайский Tank 400 оснастят дизельным двигателем: раскрыты технические характеристики новинки

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors готовится к выпуску новой версии внедорожника Tank 400, с дизельным двигателем вместо гибридного, сообщает cenyavto. com.
В настоящее время внедорожник выпускается с гибридной силовой установкой, которая также устанавливалась на Tank 500 Hi4-T.
Дизельный Tank 400, судя по фото Минпрома КНР, сохранит свой брутальный дизайн и актуальные размеры: длина внедорожника составит 4985 мм, ширина — 1960 мм, колёсная база — 2850 мм. Дизельный автомобиль будет чуть выше своего гибридного предшественника.
Принципиальное отличие новинки — новый турбодизель E24D объемом 2,4 литра и мощностью 186 л. с.
Представить дизельный внедорожник могут уже в конце августа на автосалоне в Чэнду, а в продажу машина поступит до конца года. Новинку также планируется отправить на экспорт.
Фото: commons. wikimedia.org/Bilali6nj (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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