Из поднебесной с характером: премиум, который не боится грязи и конкурентов
Когда-то автомобили из Китая воспринимались как дешевая альтернатива западным брендам, но последние годы изменили всё. Современные китайские кроссоверы и внедорожники не только сравнялись с европейскими и японскими конкурентами по качеству и технологиям, но и зачастую превзошли их в деталях. Tank 700 — один из тех примеров, где сочетаются мощь, брутальность и инженерная изобретательность.
Новый образ китайского премиум-внедорожника
Tank 700 уже не дебютант на российском рынке — первые тест-драйвы модели прошли ещё в конце 2024 года. Однако даже спустя время автомобиль продолжает впечатлять. Его внешний вид — смесь классической мужественности и футуризма, а техническая начинка делает машину полноценным игроком в сегменте премиальных внедорожников.
В то время как многие бренды делают ставку на минимализм, Tank 700 демонстрирует противоположный подход: массивный кузов, акцент на детали и характерный "милитаристский" стиль. И, что особенно приятно, всё это подкреплено реальной проходимостью, а не только эффектной внешностью.
Таблица "Сравнение"
|Параметр
|Tank 700 Edition One
|Mercedes G-Class
|Toyota Land Cruiser 300
|Двигатель
|3.0 V6, 360 л. с.
|4.0 V8, 422 л. с.
|3.3 дизель, 299 л. с.
|Привод
|полный, интеллектуальный
|полный, постоянный
|полный, постоянный
|Цена, руб.
|от 12,2 млн
|от 21,5 млн
|от 14,5 млн
|Оснащение
|карбон, адаптивная подвеска, звёздное небо
|премиум-кожа, AMG-декор
|блокировки, оффроуд-настройки
|Особенности
|интерактивные часы, моющаяся камера
|культовый дизайн
|проверенная надёжность
Tank 700 заметно дешевле немецкого и японского конкурентов, при этом предлагает множество уникальных решений.
Пять неожиданных особенностей Tank 700
1. Карбон прямо с завода
В премиальной версии Edition One производитель оснастил внедорожник заводским карбоновым пакетом. Здесь нет случайных элементов — сплиттер, воздухозаборник и антикрыло создают цельный спортивный образ. Даже световая балка над лобовым стеклом выполнена из карбона. Детали выглядят дорого, но не подражают западным тюнерам вроде Mansory.
2. Потолок со "звёздным небом"
Как у Rolls-Royce, но по-китайски: в салоне Tank 700 свечение встроено в потолок, имитируя метеорный дождь. При езде по ночному шоссе создаётся эффект движения среди звёзд — пассажиры будто находятся в космосе.
3. Камера с омывателем под контролем водителя
Если у большинства авто омыватель включается автоматически, то здесь всё наоборот: достаточно нажать иконку на дисплее, и мощная струя мгновенно очищает объектив. На бездорожье это незаменимо — видимость сохраняется даже в грязевых потоках.
4. Часы, которые умеют больше, чем показывать время
Выглядят они классически, но внутри — сенсорный дисплей. Проведите пальцем вниз — и активируется функция Start/Stop. Это необычное решение объединяет эстетику и технологию.
5. Авиационные подголовники
Подголовники с боковыми подушками мягко удерживают голову, снижая усталость в длительных поездках. Регулировка настолько точная, что даже в длительных оффроуд-поездках не чувствуешь дискомфорта.
Советы шаг за шагом: как выбрать внедорожник премиум-класса
-
Оцените назначение. Если вы чаще ездите по городу, обратите внимание на комфорт и шумоизоляцию. Для активных путешествий по бездорожью важны клиренс, защита днища и блокировки дифференциалов.
-
Проверяйте оснащение. Камеры кругового обзора, адаптивная подвеска и ассистенты движения значительно повышают безопасность.
-
Смотрите на цену обслуживания. Китайские бренды сейчас активно развивают дилерские сети в России, и обслуживание становится доступнее.
-
Сравнивайте гарантию. У Tank 700 она сопоставима с японскими аналогами — до 5 лет.
-
Не забывайте о страховке. Для премиальных внедорожников страховой полис КАСКО может существенно отличаться по стоимости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля только из-за дизайна.
Последствие: эффектная внешность может скрывать слабую динамику.
Альтернатива: тест-драйв и оценка всех характеристик, включая поведение на трассе.
-
Ошибка: выбор неподходящей комплектации.
Последствие: отсутствие нужных функций — например, системы помощи при спуске.
Альтернатива: выбрать среднюю или максимальную комплектацию, где функционал полный.
-
Ошибка: экономия на оригинальных аксессуарах.
Последствие: ухудшение аэродинамики и шум в салоне.
Альтернатива: использовать фирменные элементы, включая карбоновые детали от производителя.
А что если сравнить с культовыми моделями?
Даже в сравнении с легендарным G-Class Tank 700 не теряется. У него своя харизма, более футуристичный салон и доступная цена. Для многих покупателей он стал способом получить ощущения "премиум без переплаты".
Таблица "Плюсы и минусы"
|Плюсы
|Минусы
|Привлекательная цена
|Высокий расход топлива
|Богатое оснащение
|Большие габариты — не всем удобно в городе
|Реальная проходимость
|Ограниченный выбор аксессуаров в РФ
|Качественный интерьер
|Неидеальная шумоизоляция
|Уникальные технологии (часы, камера, свет)
|Относительно молодая марка
FAQ
Какова цена Tank 700 в России?
Стоимость версии Edition One начинается примерно с 12,2 млн рублей.
Какой расход топлива у Tank 700?
В среднем — около 13-15 л на 100 км, в зависимости от режима езды.
Что лучше — Tank 700 или Land Cruiser 300?
Land Cruiser проверен временем, но Tank 700 предлагает больше технологий и современный дизайн при меньшей цене.
Есть ли электрифицированная версия Tank 700?
Да, производитель разрабатывает гибридную модификацию, которая может появиться в России к 2026 году.
Мифы и правда
-
Миф: китайские внедорожники не долговечны.
Правда: последние поколения Tank и Haval используют платформы, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию и ресурс свыше 300 тыс. км.
-
Миф: у китайских машин плохая электроника.
Правда: мультимедиа Tank 700 построена на Android Auto с мгновенной реакцией и качественной графикой.
-
Миф: обслуживание дорого.
Правда: расходники и детали постепенно унифицируются, а цены уже сравнимы с японскими марками.
3 интересных факта
-
Tank 700 оснащён системой ночного видения, способной распознавать животных на дороге.
-
В машине установлено до 14 динамиков премиальной аудиосистемы Infinity.
-
Производитель использует алюминиево-стальную платформу, которая уменьшает вес на 150 кг по сравнению с аналогами.
Исторический контекст
Tank — дочерний бренд Great Wall, созданный в 2021 году как ответ на растущий интерес к брутальным внедорожникам. За короткое время марка заняла нишу между Haval и премиум-сегментом. Tank 700 стал символом новой волны китайского автопрома — мощного, уверенного и по-настоящему конкурентного.
