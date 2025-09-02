Tank 300 сбросил цену: китайский внедорожник пошёл ва-банк на российском рынке
Цены на внедорожники в России меняются регулярно, но снижение стоимости всегда вызывает особый интерес. Особенно когда речь идёт о моделях, которые уже успели завоевать популярность среди автомобилистов. Одним из таких автомобилей стал Tank 300 — компактный рамный внедорожник китайского бренда, который привлёк внимание сочетанием брутального дизайна и богатого оснащения.
Снижение цен
На российском рынке стоимость Tank 300 уменьшилась сразу на 200 тысяч рублей. По данным портала "Автоновости дня", речь идёт о всех комплектациях внедорожника 2024 и 2025 годов выпуска. Таким образом, падение цены составило от 3,9 до 4,5 процентов. Теперь минимальная стоимость автомобиля начинается с отметки 4,15 миллиона рублей.
"На все комплектации 2024 и 2025 годов производства они упали на 200 тыс. рублей или 3,9-4,5%", — сообщает канал.
Эксперты связывают это не только с желанием бренда укрепить позиции на рынке, но и с активной конкуренцией в сегменте среднеразмерных рамных внедорожников.
Что предлагает Tank 300
Tank 300 стал самым доступным представителем линейки марки в России. Модель оснащается четырёхцилиндровым 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом", что обеспечивает баланс между динамикой и комфортом.
Уже в базовой комплектации внедорожник выглядит солидно. Покупатели получают:
• 17-дюймовые колёсные диски;
• цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма;
• люк;
• защиту двигателя;
• подогрев передних и задних сидений;
• адаптивный круиз-контроль;
• двухзонный климат-контроль;
• светодиодную оптику;
• блокировку заднего дифференциала.
В старших версиях список дополнен защитой коробки передач, а также блокировкой переднего дифференциала, что делает автомобиль более приспособленным к серьёзному бездорожью.
