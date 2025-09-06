Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia by Chanokchon is licensed under Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:48

Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

В России подешевели "танки": стоимость 300-ки стартует от 4,15 млн рублей

Бренд Tank снизил цены на самый доступный внедорожник в своей линейке для российского рынка — Tank 300. Об этом пишет портал "Автоновости дня".

Насколько упали цены

  • Снижение коснулось всех комплектаций 2024 и 2025 годов выпуска.

  • Стоимость уменьшилась на 200 тыс. рублей, что составляет 3,9-4,5%.

  • Теперь цены стартуют от 4,15 млн рублей.

Характеристики модели

  • Двигатель: 2,0-литровый бензиновый турбомотор, 220 л. с., 380 Нм.

  • Коробка передач: 8-ступенчатый автомат.

Оснащение

Базовая комплектация включает:

  • 17-дюймовые колёсные диски,

  • цифровую приборную панель (12,3 дюйма),

  • люк, защиту двигателя,

  • подогрев передних и задних сидений,

  • адаптивный круиз-контроль,

  • двухзонный климат-контроль,

  • светодиодные фары,

  • блокировку заднего дифференциала.

Максимальная комплектация дополняется:

  • защитой коробки передач,

  • блокировкой переднего дифференциала.

Итог

Tank 300 остаётся одним из наиболее доступных внедорожников бренда в России. Снижение цен может укрепить позиции модели на фоне высокой конкуренции в сегменте среднеразмерных SUV.

