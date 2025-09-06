Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые
Бренд Tank снизил цены на самый доступный внедорожник в своей линейке для российского рынка — Tank 300. Об этом пишет портал "Автоновости дня".
Насколько упали цены
-
Снижение коснулось всех комплектаций 2024 и 2025 годов выпуска.
-
Стоимость уменьшилась на 200 тыс. рублей, что составляет 3,9-4,5%.
-
Теперь цены стартуют от 4,15 млн рублей.
Характеристики модели
-
Двигатель: 2,0-литровый бензиновый турбомотор, 220 л. с., 380 Нм.
-
Коробка передач: 8-ступенчатый автомат.
Оснащение
Базовая комплектация включает:
-
17-дюймовые колёсные диски,
-
цифровую приборную панель (12,3 дюйма),
-
люк, защиту двигателя,
-
подогрев передних и задних сидений,
-
адаптивный круиз-контроль,
-
двухзонный климат-контроль,
-
светодиодные фары,
-
блокировку заднего дифференциала.
Максимальная комплектация дополняется:
-
защитой коробки передач,
-
блокировкой переднего дифференциала.
Итог
Tank 300 остаётся одним из наиболее доступных внедорожников бренда в России. Снижение цен может укрепить позиции модели на фоне высокой конкуренции в сегменте среднеразмерных SUV.
