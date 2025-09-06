Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.

сегодня в 12:04

Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел

Автоэксперт объяснил, почему загораются машины: износ проводки, утечка топлива, сухая трава под катализатором или даже гнездо птиц под капотом.

сегодня в 11:59

ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным

Эксперт рассказал, где угоняют машины чаще всего: во дворах загородных домов со взломом ворот, на парковках ТЦ и в жилых районах ночью.

сегодня в 11:03

Вернутся ли мировые автогиганты в Россию: эксперты дали прогноз

Сергей Целиков считает, что глобальные автоконцерны вряд ли вернутся в Россию в течение года. Исключение — Hyundai и Kia, которые ищут форматы партнёрства.

сегодня в 10:53

Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

С осени 2025 года УАЗ начнёт оснащать свои модели модернизированным мотором ZMZ Pro мощностью 150 л.с., прошедшим испытания в Заволжье.

сегодня в 10:43

Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться

Сергей Целиков считает, что электромобиль «Атом» не станет массовым в России: при цене 3–4 млн рублей спрос ограничится, несмотря на достойные характеристики.

сегодня в 10:33

Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом

Эксперт объяснил, почему перекрашивать кузов из-за мелких царапин невыгодно: риск брака, коррозия под краской и потеря стоимости авто.

сегодня в 10:20

Антирекорд позади, но радости мало: автокредиты бьют новые рекорды длительности

В России увеличился средний срок автокредитов — теперь почти 5,5 лет. Эксперты объясняют рост доступностью бюджетных машин и субсидированием ставок.

