Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мандарины
Мандарины
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:28

Символ Нового года теряет популярность: спрос на мандарины по стране упал

Средняя цена на мандарины упала до 185 рублей за кг — Контур.Маркет

В предновогодний сезон мандарины в России стали доступнее: средняя цена за килограмм снизилась до 185 рублей, что на 12% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Маркет": аналитики отмечают, что удешевление происходит на фоне изменений в спросе и улучшения поставок, хотя в отдельных регионах ситуация развивается иначе.

Средняя цена упала, но спрос снизился

Согласно исследованию, год назад килограмм мандаринов в среднем обходился россиянам в 218 рублей, а к текущему сезону ценник опустился до 185 рублей. Таким образом, снижение составило 12%, что заметно для продукта, который традиционно считается символом новогоднего стола. Вместе с тем аналитики фиксируют и сокращение спроса: в среднем по стране покупательская активность уменьшилась на 6%.

Однако авторы исследования подчеркивают, что тренд не универсален. На общую статистику влияют крупные города и регионы, где продажи могут спадать, но на местах картина выглядит неоднородной. Именно поэтому снижение среднего спроса не означает, что мандарины стали менее востребованными везде.

Регионы показывают разные тенденции

Несмотря на общий спад, в некоторых регионах интерес к фруктам, напротив, вырос. Так, жители Тюмени стали покупать мандарины на 34% чаще, а в Краснодарском крае спрос увеличился на 24%. Эти цифры указывают на то, что в отдельных субъектах цитрусовые, наоборот, укрепили позиции в корзине покупателя — возможно, за счет доступной цены или сезонного спроса.

При этом в части регионов мандарины подорожали. Самый заметный рост зафиксирован в Пермском крае, где стоимость увеличилась на 40%. В Красноярском крае рост оказался более умеренным, но тоже значительным — 17%. Такие различия показывают, что локальные цены могут формироваться по собственной логике и зависеть от логистики и торговых условий.

Что именно анализировали и почему цена снизилась

Исследование основано на анализе более 6 млн чеков, выданных по стране с 1 ноября 2025 года. Полученные данные сравнили с чеками за аналогичный период прошлого года, что позволило оценить динамику как цен, так и спроса в сезон повышенных покупок. Такой подход отражает именно "праздничный" рынок, когда цитрусовые традиционно продаются активнее.

Снижение стоимости аналитики связывают с налаживанием поставок цитрусовых в Россию. В качестве основных стран-экспортеров названы Турция, Абхазия и Египет. По сути, улучшение стабильности поставок влияет на предложение на внутреннем рынке, что и позволяет удерживать цену ниже прошлогоднего уровня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В яблочную начинку советуют добавлять кристаллизованный имбирь — Simply Recipes сегодня в 7:26
Добавила в начинку яблочного пирога один “неочевидный” ингредиент — вкус стал как в праздничной выпечке

Один ингредиент меняет яблочный пирог без лишней суеты: кристаллизованный имбирь добавляет сладкую пряность, а корица подчёркивает вкус начинки.

Читать полностью » Салат Капитан со слабосоленой горбушей и кальмарами собирают слоями — повар вчера в 2:24
Новый год — время удивлять: кладу в салат то, что все выкидывают, и получаю шедевр

Салат "Капитан" с горбушей, кальмарами и пармезаном — эффектная слоёная закуска с морским характером и сбалансированным вкусом для праздничного стола.

Читать полностью » Китайский бекон советуют пропарить перед жаркой — Chowhound 26.12.2025 в 21:20
Китайский бекон из грудинки выглядит странно — но после этого приема вкус "взрывает" рис и лапшу

Узнайте секрет насыщенного вкуса китайского бекона — от отличий от привычного до метода приготовления с карамелизированной корочкой. Идеально для любителей новых гастрономических открытий.

Читать полностью » Специалисты заменяют хрен к холодцу мягкими соусами — диетолог Кованова 26.12.2025 в 17:46
Заменила хрен к холодцу на другой соус — и праздник прошёл без последствий

Какие соусы лучше всего подходят к холодцу на новогоднем столе и почему диетологи советуют отказаться от привычных острых добавок в пользу более лёгких вариантов.

Читать полностью » Белый амур готовится в фольге 45–60 минут со сметаной и луком — повара 26.12.2025 в 14:07
Эта рыба меняет вечер одним запахом: запекание работает безотказно

Запечённый белый амур под сметанной корочкой — простой и эффектный рецепт с нежным мясом, специями и ароматной корочкой для будней и праздников.

Читать полностью » Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина 26.12.2025 в 12:47
Мозг путается из-за цвета еды: как наполнить тарелку так, чтобы не съесть лишнего

Диетолог Елена Сюракшина рассказала NewsInfo как цвет ингредиентов пищи влияет на аппетит и восприятие вкуса.

Читать полностью » Домашний лосось превосходит магазинный по качеству — повар 26.12.2025 в 9:32
Смешал соль и сахар — и новогодний стол преобразился: гости умоляли сказать рецепт

Домашний солёный лосось из трёх ингредиентов позволяет получить нежную слабосолёную рыбу без добавок и консервантов всего за одни сутки.

Читать полностью » Медленная жарка лука делает вкус начинки сэндвиича более цельным — Tasting Table 26.12.2025 в 5:17
Обычный сэндвич "встал на уровень выше" из-за одной добавки: не соус, не специи — работает другое

Откройте секрет, как карамелизированный лук становится универсальным усилителем вкуса для любых сэндвичей. Узнайте, почему он подходит и в холодных, и в горячих блюдах, и как его готовить заранее для экономии времени.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Метель оставила 5,5 тысяч жителей Камчатки без электричества — 360
Происшествия
В Нигерии мужчина погиб после интимной близости с несколькими женами — Dailypost.ng
Туризм
Россияне чаще бронируют отели за рубежом на новогодние каникулы — Островок
Происшествия
В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror.
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Мир
Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр
Общество
Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet