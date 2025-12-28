Символ Нового года теряет популярность: спрос на мандарины по стране упал

В предновогодний сезон мандарины в России стали доступнее: средняя цена за килограмм снизилась до 185 рублей, что на 12% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Маркет": аналитики отмечают, что удешевление происходит на фоне изменений в спросе и улучшения поставок, хотя в отдельных регионах ситуация развивается иначе.

Средняя цена упала, но спрос снизился

Согласно исследованию, год назад килограмм мандаринов в среднем обходился россиянам в 218 рублей, а к текущему сезону ценник опустился до 185 рублей. Таким образом, снижение составило 12%, что заметно для продукта, который традиционно считается символом новогоднего стола. Вместе с тем аналитики фиксируют и сокращение спроса: в среднем по стране покупательская активность уменьшилась на 6%.

Однако авторы исследования подчеркивают, что тренд не универсален. На общую статистику влияют крупные города и регионы, где продажи могут спадать, но на местах картина выглядит неоднородной. Именно поэтому снижение среднего спроса не означает, что мандарины стали менее востребованными везде.

Регионы показывают разные тенденции

Несмотря на общий спад, в некоторых регионах интерес к фруктам, напротив, вырос. Так, жители Тюмени стали покупать мандарины на 34% чаще, а в Краснодарском крае спрос увеличился на 24%. Эти цифры указывают на то, что в отдельных субъектах цитрусовые, наоборот, укрепили позиции в корзине покупателя — возможно, за счет доступной цены или сезонного спроса.

При этом в части регионов мандарины подорожали. Самый заметный рост зафиксирован в Пермском крае, где стоимость увеличилась на 40%. В Красноярском крае рост оказался более умеренным, но тоже значительным — 17%. Такие различия показывают, что локальные цены могут формироваться по собственной логике и зависеть от логистики и торговых условий.

Что именно анализировали и почему цена снизилась

Исследование основано на анализе более 6 млн чеков, выданных по стране с 1 ноября 2025 года. Полученные данные сравнили с чеками за аналогичный период прошлого года, что позволило оценить динамику как цен, так и спроса в сезон повышенных покупок. Такой подход отражает именно "праздничный" рынок, когда цитрусовые традиционно продаются активнее.

Снижение стоимости аналитики связывают с налаживанием поставок цитрусовых в Россию. В качестве основных стран-экспортеров названы Турция, Абхазия и Египет. По сути, улучшение стабильности поставок влияет на предложение на внутреннем рынке, что и позволяет удерживать цену ниже прошлогоднего уровня.