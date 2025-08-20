Тамбовская земля: как извлечь максимум из неровностей участка с помощью террасирования

вчера в 16:04

Эти пять народных средств избавят от фитофторы: йод, кефир, чеснок и не только

Фитофтороз может уничтожить урожай за считанные дни. Узнайте, как распознать болезнь, какие меры профилактики работают и чем реально спасти томаты.

вчера в 15:10

Избегайте этой ошибки: не сажайте эти деревья рядом, если хотите богатый урожай

Качество урожая во многом зависит от соседства растений. Узнайте, какие плодовые деревья лучше высаживать вместе, а какие — отдельно для великолепного урожая.

вчера в 14:10

Три роковых признака: как понять, что вашу яблоню уже не спасти

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла 3 смертельных признака болезней яблонь: трутовик, дупла и отслоение коры. Когда дерево нужно срочно спилить, чтобы спасти сад.

вчера в 14:02

Мини-укол — и зелёные помидоры начинают заливаться румянцем: трюк, который спасает урожай в августе

Зелёные помидоры не хотят зреть? Есть хитрый трюк: достаточно зубочистки, и плоды быстро покраснеют. Рассказываем, как правильно это сделать!

вчера в 13:32

Августовская обрезка творит чудо: сад взорвётся цветами — если срезать вот это

Август решает судьбу цветения. Пара точных срезов сейчас — и весной кусты "выстрелят". Что подрезать, а что не трогать, чтобы не потерять бутоны?

вчера в 13:01

Секрет, о котором молчат дачники: почему лук у одних гниёт, а у других лежит до весны

Узнайте, как сохранить репчатый лук до весны без потерь! Секреты сушки, выбор тары, оптимальная температура и вентиляция — советы опытных дачников.

вчера в 12:22

В воздухе квартиры опаснее, чем на улице: эти растения помогают защититься

Зелёные фильтры в квартире: пять растений, которые очищают воздух и меняют атмосферу дома.

вчера в 12:01

Неприхотливый гигант: вот как правильно посадить кедр, чтобы он радовал вас 100 лет

Хотите посадить кедр на участке? Узнайте секреты выбора места, оптимального времени посадки и минимального ухода! Обеспечьте долголетие и величие дерева.

