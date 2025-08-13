Забудьте про мазут и чебуреки: пока все в Сочи — вы не замечаете самый недооценённый курорт России

Пока толпы туристов штурмуют пляжи Анапы и Сочи, в Краснодарском крае остаётся курорт, о котором говорят редко и с предубеждением. Тамань — станица на берегу Азовского моря, когда-то бывшая столицей древних государств, а сегодня — один из самых недооценённых курортов России.

Но почему же её пляжи не заполняются отдыхающими, как лежбища тюленей? Давайте разберёмся.

Миф о мазуте: правда и слухи

В соцсетях не раз мелькали пугающие отзывы: "На пляжах Тамани мазут, кошмар какой-то!" Но, по словам автора репортажа, это враньё.

"Ответственно заявляю: мазута на пляжах Тамани нет!" — подчёркивает он.

Да, в 20 километрах отсюда, в Веселовке, после аварии танкеров находили следы загрязнения. Но с Таманью это никак не связано. На её побережье вода чистая, прозрачная и спокойная, особенно в хорошую погоду.

Что там с морем?

Глубина здесь нормальная: пройдёшь немного от берега — и уже по грудь.

Дно — смесь песка, гальки и морской травы. Не всем понравится, но и не пугает.

Медузы летом могут быть гигантскими, особенно в августе. В июле их было немного — море прогревалось медленно.

Лучшее время для отдыха — июнь и сентябрь, советуют местные.



Тишина, качели и отсутствие чебуречных

Главное отличие набережной Тамани — отсутствие навязчивой еды и сувениров. Только мороженое, вода и кукуруза. Зато:

множество качелей (и сидячих, и лежачих),

зелёные лужайки и уютные перголы с удобной мебелью,

вид на Крымский мост и полуостров в дымке.

Центральный пляж — самое людное место. Но стоит пройти всего пару сотен метров — и уже тишина, отдыхающие рассредоточены. Пляжи вокруг "Атамани" любят местные: вода такая же, как в центре, но нет инфраструктуры.

Где поесть? Где жить?

С гастрономией здесь скромно: кафе и столовые можно пересчитать по пальцам. Но супермаркеты, рынок и магазины — на месте. На улицах Пушкина и Карла Маркса — "Магнит", "Пятёрочка", "Мир Индейки", "Ермолино", "Красное & Белое" и рынок с отличными овощами, фруктами и местным сыром.

"Когда гости спрашивают про приличные магазины, я называю эти. А они обижаются: "Мы же про приличные спрашивали"", — смеётся хозяйка одной из гостиниц, Ольга.

Жильё - от 2000 до 15 000 рублей в сутки. Автор снял номер с удобствами за 2000. На берег идти по пыльной степной дороге, но виды — живописные.

Тамань — земля истории

Этому месту больше двух с половиной тысяч лет. Оно носило имена Гермонасса, Тьмутаракань, Матрега… Здесь были греки, османы, казаки.

Турецкий фонтан XV века — до сих пор работает, сюда приезжают за вкусной водой.

Городище "Гермонасса-Тьмутаракань" — археологический объект, пусть и не такой впечатляющий, как Херсонес.

Музей Лермонтова, этнографический комплекс "Атамань", мемориалы красноармейцам и запорожским переселенцам — памятники прошлому буквально на каждом шагу.

Как добраться?

Автобус из Краснодара — около 1000 рублей, 5 часов в пути.

На машине по трассе А-289 — 119 км и 750 рублей за проезд, дорога займёт чуть больше двух часов.



Бонус: прогулка по морю

Прогулка на моторной яхте с купанием в открытом море — 1000 рублей с человека за 1 час 20 минут. Почему бы и нет?