Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женские ноги на пляже на закате
Женские ноги на пляже на закате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:23

Забудьте про мазут и чебуреки: пока все в Сочи — вы не замечаете самый недооценённый курорт России

Отдых в Тамани: жильё от 2000 рублей, качели у моря и исторические памятники

Пока толпы туристов штурмуют пляжи Анапы и Сочи, в Краснодарском крае остаётся курорт, о котором говорят редко и с предубеждением. Тамань — станица на берегу Азовского моря, когда-то бывшая столицей древних государств, а сегодня — один из самых недооценённых курортов России.

Но почему же её пляжи не заполняются отдыхающими, как лежбища тюленей? Давайте разберёмся.

Миф о мазуте: правда и слухи
В соцсетях не раз мелькали пугающие отзывы: "На пляжах Тамани мазут, кошмар какой-то!" Но, по словам автора репортажа, это враньё.

"Ответственно заявляю: мазута на пляжах Тамани нет!" — подчёркивает он.

Да, в 20 километрах отсюда, в Веселовке, после аварии танкеров находили следы загрязнения. Но с Таманью это никак не связано. На её побережье вода чистая, прозрачная и спокойная, особенно в хорошую погоду.

Что там с морем?
Глубина здесь нормальная: пройдёшь немного от берега — и уже по грудь.
Дно — смесь песка, гальки и морской травы. Не всем понравится, но и не пугает.
Медузы летом могут быть гигантскими, особенно в августе. В июле их было немного — море прогревалось медленно.
Лучшее время для отдыха — июнь и сентябрь, советуют местные.

Тишина, качели и отсутствие чебуречных
Главное отличие набережной Тамани — отсутствие навязчивой еды и сувениров. Только мороженое, вода и кукуруза. Зато:

  • множество качелей (и сидячих, и лежачих),
  • зелёные лужайки и уютные перголы с удобной мебелью,
  • вид на Крымский мост и полуостров в дымке.

Центральный пляж — самое людное место. Но стоит пройти всего пару сотен метров — и уже тишина, отдыхающие рассредоточены. Пляжи вокруг "Атамани" любят местные: вода такая же, как в центре, но нет инфраструктуры.

Где поесть? Где жить?
С гастрономией здесь скромно: кафе и столовые можно пересчитать по пальцам. Но супермаркеты, рынок и магазины — на месте. На улицах Пушкина и Карла Маркса — "Магнит", "Пятёрочка", "Мир Индейки", "Ермолино", "Красное & Белое" и рынок с отличными овощами, фруктами и местным сыром.

"Когда гости спрашивают про приличные магазины, я называю эти. А они обижаются: "Мы же про приличные спрашивали"", — смеётся хозяйка одной из гостиниц, Ольга.

Жильё - от 2000 до 15 000 рублей в сутки. Автор снял номер с удобствами за 2000. На берег идти по пыльной степной дороге, но виды — живописные.

Тамань — земля истории
Этому месту больше двух с половиной тысяч лет. Оно носило имена Гермонасса, Тьмутаракань, Матрега… Здесь были греки, османы, казаки.

  • Турецкий фонтан XV века — до сих пор работает, сюда приезжают за вкусной водой.
  • Городище "Гермонасса-Тьмутаракань" — археологический объект, пусть и не такой впечатляющий, как Херсонес.
  • Музей Лермонтова, этнографический комплекс "Атамань", мемориалы красноармейцам и запорожским переселенцам — памятники прошлому буквально на каждом шагу.

Как добраться?
Автобус из Краснодара — около 1000 рублей, 5 часов в пути.
На машине по трассе А-289 — 119 км и 750 рублей за проезд, дорога займёт чуть больше двух часов.

Бонус: прогулка по морю
Прогулка на моторной яхте с купанием в открытом море — 1000 рублей с человека за 1 час 20 минут. Почему бы и нет?

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренды отдыха: глэмпинг, баннинг и монастыринг становятся альтернативой пляжному туру сегодня в 20:17

Матрас вместо моря: почему всё больше туристов выбирают отпуск в тишине и темноте

Почти половина россиян мечтают об отпуске, в котором можно... просто выспаться. Как «сонный» туризм стал трендом лета и почему это выгодно регионам?

Читать полностью » Врачи предупредили об опасности обезвоживания и осложнений при кишечной инфекции в поездке сегодня в 19:17

Успел до пляжа — не успел до туалета: опасности, о которых не пишут в буклете тура

Симптомы, причины и риски диареи путешественника: что на самом деле скрывается за этим синдромом и как не дать ему испортить долгожданный отпуск.

Читать полностью » Незнакомая Чита: как увидеть нетипичные достопримечательности сегодня в 18:32

Национальный парк Алханай и другие жемчужины Читы: 5 причин поехать прямо сейчас

Чита — уникальный город с интересными достопримечательностями и природой. Откройте для себя всё, что стоит увидеть в Забайкалье.

Читать полностью » сегодня в 17:38

Тайны стамбульских пересадок раскрыты: "Яндекс" покажет, где сэкономить на транспорте

Яндекс.Карты в Стамбуле показывают стоимость проезда даже с пересадками! Теперь вы знаете, сколько стоит добраться на метро, автобусе или пароме. Планируйте бюджет поездки.

Читать полностью » Въезд в ЕС с биометрией: новые правила с 2025 года – готовьтесь к цифровому контролю сегодня в 16:32

Европа без штампов: новая эра пограничного контроля начнётся уже скоро – что изменится

С 2025 года въезд в Европу изменится: ЕС вводит биометрический контроль EES вместо штампов. С 2026 года потребуется ETIAS и сбор в 20 евро.

Читать полностью » Дорогой отдых в Турции: турист из Уэльса делится впечатлениями о шокирующих ценах сегодня в 15:28

Ужасные 35,6% инфляции: как это влияет на цены для отдыхающих в Турции

Цены на отдых в Турции 2025 года просто шокируют! Узнайте от туриста из Уэльса, что так изменилось и как можно сэкономить.

Читать полностью » Россия и Китай запускают безвизовые круизы по Янцзы для групп с 2025 года — подробности сегодня в 14:19

От Шанхая до Чунцина: что ждёт туристов в новом безвизовом маршруте по Янцзы

С 2025 года россияне смогут отправиться в круиз по Янцзы без визы. Групповые туры включают экскурсии в Шанхай, Чунцин и к ГЭС «Три ущелья». Цены от 108 000 рублей, сравнение с путешествиями по Волге — всё о новом формате отдыха.

Читать полностью » 3 дня в Таормине — маршрут по местам из сериала сегодня в 13:15

Таормина открывает секреты: что скрывают античные улицы после захода солнца

После «Белого лотоса» Таормина стала хитом Сицилии. Гид 2025: как избежать толп, сэкономить на жильё от 11 000 ₽, посетить античный театр и пляжи из сериала. Секреты местных и лайфхаки с транспортом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мини-КАСКО: условия, стоимость и ограничения страхового покрытия
Садоводство

Стоячая вода на участке способствует размножению комаров
Спорт и фитнес

Гиперкифоз, мышечные зажимы и компрессия: к чему приводит сутулость
Культура и шоу-бизнес

Эмма Стоун рассказала Vogue, как материнство изменило её карьеру
Еда

Сушка ягод на балконе без дегидратора: правила проветривания, температуры и защиты от солнца
Красота и здоровье

Польза масел для сердца: что говорят кардиологи об оливковом и масле авокадо
ЮФО

В Крыму в 2026 году представят новые сорта зерна, устойчивые к жаркому климату
Питомцы

Эксперты назвали 10 пород кошек с самой мягкой шерстью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru