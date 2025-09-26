Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Угловая герметизация окна
Угловая герметизация окна
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:49

Замена окон - операция не из чистых: как подготовиться к пыли ишуму

ПВХ-окна: сколько камер и стеклопакетов выбрать по климату

Замена окон в квартире — редкая операция, и именно поэтому к ней стоит подойти без суеты, но максимально вдумчиво. Правильно подобранные системы и грамотно организованный монтаж влияют на тепло, тишину и безопасность не меньше, чем сам ремонт. Ниже — компактная «дорожная карта», которая поможет спланировать замену, выбрать профиль и стеклопакеты, не ошибиться с подрядчиком и не переплатить за то, что вам не нужно.

Когда и почему пора менять окна

Чаще всего окно меняют из-за естественного старения узлов: рассохшиеся рамы, уставшие уплотнители, изношенная фурнитура. Вторая типичная причина — «обновление под ключ» после покупки квартиры, когда важно привести все проёмы к единому стандарту. Логичнее всего ставить новые окна до начала отделки или параллельно с косметическим ремонтом: демонтаж старых блоков сопровождается пылью и строительным мусором, а откосы и подоконники проще сделать сразу «в чистовую».

Типы систем и базовые параметры

Окна выбирают по трём главными осям: материал профиля, конфигурация стеклопакета и фурнитура. Для городской квартиры чаще всего берут ПВХ-профиль с двух- или трёхкамерным стеклопакетом, но есть нюансы: толщина профиля, класс энергосбережения стекла, газ в камерах, тип проветривания, антивандальные опции.

Сравнение популярных конфигураций

Конфигурация Тепло/шумоизоляция Вес и толщина блока Где оптимально
ПВХ 5 камер + 1 стеклопакет (2 стекла) средняя умеренная тихие районы, тёплый климат
ПВХ 5–6 камер + 2 стеклопакета (3 стекла) высокая выше среднего квартиры на магистрали, северные регионы
ПВХ + i-стекло (low-e) + к энергосбережению как у базовой первые/угловые этажи, ветреные фасады
ПВХ + мультифункциональное стекло (solar) уменьшает перегрев как у базовой южные фасады, верхние этажи
Алюминий тёплый профиль стабильность геометрии выше лоджии, панорамы, большие проёмы
Деревянный евробрус комфорт, экостиль выше премиальная отделка, исторические дома

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Запланируйте порядок работ. Сначала демонтаж и монтаж окон, затем отделка откосов, завершают финишные покрытия стен и пола.
  2. Вызовите профессионального замерщика. Он учтёт геометрию проёма, тип крепления, высоту подоконника, глубину откосов, особенности фасада и монтажные зазоры.
  3. Определите задачи по комнатам. Спальня — акцент на шумозащиту; кухня — удобство проветривания; детская — безопасность (блокираторы, ручки с ключом).
  4. Подберите стеклопакеты. Для шумной улицы — двухкамерные (три стекла), для тёплых регионов — с мультифункциональным покрытием, для холодных — с энергосбережением.
  5. Решите вопрос с проветриванием. Поворотно-откидные створки, микропроветривание или приточный клапан — залог свежего воздуха без теплопотерь.
  6. Проверьте комплектацию. Качественные уплотнители, брендовая фурнитура, монтажные ленты (ПСУЛ/паро- и гидроизоляционные), подставочный профиль, подоконник, отлив, москитная сетка.
  7. Уточните сезонность. В «несезон» цены ниже, но требуются морозостойкие пены и герметики. В жару просите солнцезащитные чехлы на стеклопакеты до монтажа.
  8. Закрепите документы. Договор, спецификация, паспорт изделия, гарантия на окно и отдельно на монтаж, акт выполненных работ.

FAQ

Как проверить число стёкол в стеклопакете дома?
Поднесите спичку или зажигалку к стеклу: количество отражений «огоньков» под разными углами укажет число стёкол (три отражения — два стекла, четыре — три стекла).

Когда лучше менять окна — до или после ремонта?
До. Демонтаж пыльный, откосы и подоконники проще сделать сразу, чтобы не повредить финишную отделку.

Сколько служат современные ПВХ-окна?
При качественном монтаже и регулярной регулировке фурнитуры — 20–40 лет. Уплотнители и ручки иногда требуют замены в процессе эксплуатации.

Нужны ли «i-стекло» и газ в камерах?
Low-e-покрытие уменьшает теплопотери, аргон/криптон добавляют ещё немного эффективности. Для холодных регионов и угловых квартир это заметно.

Что важнее — профиль или монтаж?
Решающие 50–60 % результата даёт монтаж: правильные зазоры, ленты, крепёж, уровень. Хороший профиль без качественного шва не спасёт.

Замена окон — редкая и «грязная» работа, поэтому планируйте её до или вместе с ремонтом. Выбирайте надёжную фирму (собственное производство или проверенные установщики) и обязательно вызывайте замерщика. Характеристики подбирайте по климату: больше камер профиля и стеклопакетов — теплее, но массивнее; число стёкол можно проверить отражениями пламени. Вывод: профессиональный замер и монтаж плюс осознанный выбор окон избавят от проблем на годы.

