Таллинн
Таллинн
© commons.wikimedia.org by Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:52

Сауны, море и леса в городе: как эстонцы спасаются от хандры

Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна

Таллинн часто называют городом-сказкой, и это сравнение оправдано. Его мощёные улочки, готические шпили и старинные купеческие дома легко переносят в эпоху рыцарей и средневековых легенд. Но у столицы Эстонии есть и другие грани: память о советском прошлом соседствует с образом цифрового будущего, а уют старого города сочетается с ритмом современных кварталов.

Когда ехать в Таллинн

Лето в Эстонии короткое, но яркое. С июня по август город наполняется солнцем, длинными белыми ночами и уличными фестивалями. В это время проходит праздник летнего солнцестояния Jaanipäev, а раз в пять лет — грандиозный Праздник песни Laulupidu. Однако летом сюда стекаются и круизные туристы, а цены на отели поднимаются.

Весна и осень порадуют меньшим числом гостей и более доступным жильём, но погода здесь капризна: снег в апреле — обычное дело. Осенью стоит обратить внимание на Кинофестиваль "Тёмные ночи" (PÖFF), который собирает любителей кино со всего региона.

Зимой Таллинн превращается в атмосферный рождественский город: катки, ярмарка на Ратушной площади и уютные кафе делают холод менее ощутимым. А местные спасаются от темноты и хандры в саунах или на лыжных трассах.

Сколько дней выделить

Старый город можно обойти за один день, но, чтобы увидеть больше, лучше остаться хотя бы на два-три. Помимо прогулок по средневековым улицам, стоит заглянуть в Кадриоргский парк с художественными музеями, посетить Музей под открытым небом, Лётную гавань и Vabamu — музей оккупации и свободы.

Если есть время, исследуйте разные районы города. Каламая хранит деревянные дома и богемный дух, Роттерманни удивит современными ресторанами, Теллискиви — хипстерской атмосферой, а Пирита порадует морским воздухом. Даже спальный район Ласнамяэ может рассказать об архитектуре советского времени.

Что посмотреть и чем заняться

Средневековый Таллинн

Старый город — сердце столицы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились крепостные стены, башни и самые живописные переулки. Поднявшись на холм Тоомпеа, можно увидеть крыши с красной черепицей и встретить знаменитую чайку Стивена, ставшую городской "звездой".

Для полного погружения в атмосферу загляните в ресторан Olde Hansa, где подают блюда XV века: тушёное мясо медведя, лесные грибы, ягоды. А если бюджет ограничен, средневековая таверна III Draakon предложит простые закуски в том же антураже.

Природа в городе

Эстонцы трепетно относятся к природе: лес и море здесь — часть повседневности. В пределах Таллинна можно прогуляться по болотным тропам Пяэскюла, долине реки Пирита или лесам Харку. На полуострове Пальяссааре среди птиц и диких трав до сих пор видны заброшенные советские укрепления.

Сауны

Сауна — важная часть местной культуры. В Таллине сохранились общественные бани Калма, Рауа и Tallinn Saun, где можно почувствовать дух традиции. А для любителей острых ощущений есть зимние клубы купания в Балтийском море.

Кадриорг

Парк Кадриорг — зелёный оазис с японским садом, лебединым прудом и дворцом Петра I. Здесь находятся лучшие художественные музеи страны, включая КУМУ — крупнейший музей современного искусства в Прибалтике.

Острова

Если есть свободный день, отправляйтесь на остров Аэгна. Его природа напоминает миниатюру Эстонии: пляжи, скалы, хвойные леса и дикие лисы. Летом здесь работает небольшое кафе, а для любителей уединения есть места для палаток.

Сколько стоит поездка

Таллинн уже нельзя назвать дешёвым направлением, но при разумном подходе здесь можно отдыхать бюджетно.

  • Хостел: 15-25 €
  • Двухместный номер: от 40 €
  • Апартаменты: от 45 €
  • Обед в кафе: 5-9 €
  • Ужин на двоих: 50-80 €
  • Билет на транспорт: 2 €
  • Кофе или пирог: 2-3 €
  • Пиво в баре: 4-6 €

Отойдя от туристических ресторанов возле Ратуши, легко найти более доступные и при этом аутентичные варианты.

