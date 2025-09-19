Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Попугай жако
Попугай жако
© flickr.com by Lee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:19

Эти экзотические попугаи действительно умеют говорить — и удивят даже скептиков

Эксперты назвали виды экзотических попугаев, которые умеют говорить

Попугаи давно считаются одними из самых популярных экзотических питомцев. Их яркое оперение и способность имитировать человеческую речь привлекают многих любителей необычных животных. Но вокруг говорящих попугаев существует множество мифов, которые нередко приводят к разочарованиям.

Какие попугаи умеют говорить

Не все попугаи одинаково хорошо обучаются речи. Лучшими "учениками" считаются:

  • Жако (серый попугай) - лидер по словарному запасу, способен запоминать сотни слов и фраз.

  • Ара - эффектные и крупные, способны произносить отдельные слова и короткие выражения.

  • Амазоны - эмоциональные и общительные, хорошо копируют интонации.

  • Волнистые попугаи - маленькие, но при правильном подходе тоже могут освоить десятки слов.

Мифы и правда о говорящих попугаях

  • Миф: любой попугай будет говорить.
    Правда: способность к обучению зависит от вида и индивидуальных особенностей птицы.

  • Миф: попугай понимает смысл слов.
    Правда: чаще всего они повторяют звуки и интонации, хотя жако может сопоставлять слова с ситуациями.

  • Миф: достаточно один раз сказать слово — и попугай его выучит.
    Правда: обучение требует регулярности, повторов и терпения.

  • Миф: говорящие попугаи всегда разговаривают.
    Правда: птица может быть молчаливой, если ей некомфортно или не хватает внимания.

Как приучить попугая к речи

  1. Начинайте обучение с одного короткого слова.

  2. Повторяйте его спокойно и в одно и то же время.

  3. Хвалите птицу за попытки повторения.

  4. Исключите резкие крики и наказания — это вызовет стресс.

  5. Занимайтесь регулярно, но не более 10-15 минут за раз.

А что если…

А что если попугай не заговорил вовсе? Это нормально. Не каждый представитель даже "говорящих" видов проявляет интерес к речи. В этом случае птица всё равно будет радовать общительностью и игривым характером.

Плюсы и минусы содержания говорящих попугаев

Плюсы Минусы
Яркая внешность и интеллект Требуют много внимания
Возможность имитации речи Могут кричать и шуметь
Долгая жизнь (до 50 лет у крупных видов) Нужен просторный вольер и правильный рацион

FAQ

Какой попугай самый лучший "разговорщик"?
Жако — лидер по способности к обучению речи.

Можно ли научить говорить взрослого попугая?
Да, но молодые птицы учатся быстрее.

Нужно ли попугаю зеркало для обучения?
Нет, эффективнее живое общение с хозяином.

3 интересных факта

  1. Жако способен не только повторять слова, но и отличать цвета и формы предметов.

  2. Амазоны часто копируют не только речь, но и смех, кашель и другие бытовые звуки.

  3. Волнистые попугаи в рекордах освоили более 500 слов, что делает их рекордсменами среди мелких видов.

