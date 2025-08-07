Минус 6 см в талии — без марафонов и голодовок: программа тренера на 3 дня в неделю

Мечта о стройной талии может казаться недостижимой, особенно если кажется, что вы "всё уже пробовали". Однако фитнес-тренер Егор Ходырев, чьи рекомендации приводит "Чемпионат", настаивает: добиться результата можно, если подойти к вопросу комплексно.

Ключ — не только в упражнениях, но и в понимании причин, из-за которых талия теряет форму.

Почему пропадает талия?

По словам Ходырева, две основные причины набора объёма в талии:

Переедание — избыток калорий сразу откладывается в области живота и боков;

Малоподвижный образ жизни — ослабленные мышцы кора не удерживают форму, а жир скапливается в центральной части тела.

Именно поэтому одними упражнениями не обойтись — важно контролировать питание и больше двигаться.

Какие мышцы нужно прокачивать?

Упор стоит делать на мышцы кора — это не только "кубики", но и глубокая поперечная мышца живота, которая действует как природный "пояс", поддерживающий талию изнутри.

Также важны мышцы спины, ягодиц и бедер — они стабилизируют корпус и помогают держать осанку. Это особенно важно, если вы стремитесь не просто к узкой талии, но к пропорциональной, подтянутой фигуре.

Что делать: программа от Ходырева

Тренер советует выполнять комплексные тренировки 2-3 раза в неделю, обязательно включая в программу:

Растяжка подвздошно-поясничной мышцы

— помогает раскрыть таз и снять зажимы, влияющие на форму живота.

Скручивания с подкрутом таза

— активируют нижнюю часть пресса и поперечную мышцу.

Приседания с весом

— включают в работу весь корпус, улучшают метаболизм.

Русские скручивания с гантелей

— прорабатывают косые мышцы живота и улучшают силу кора.

Кардиоинтервалы на эллипсоиде

— помогают сжигать жир и поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Ходырев подчёркивает: регулярность важнее интенсивности. Даже умеренные тренировки дадут результат, если выполнять их стабильно.

Главное