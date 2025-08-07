Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Худеющая девушка
Худеющая девушка
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Минус 6 см в талии — без марафонов и голодовок: программа тренера на 3 дня в неделю

Регулярные тренировки и акцент на кор — ключ к формированию талии

Мечта о стройной талии может казаться недостижимой, особенно если кажется, что вы "всё уже пробовали". Однако фитнес-тренер Егор Ходырев, чьи рекомендации приводит "Чемпионат", настаивает: добиться результата можно, если подойти к вопросу комплексно.

Ключ — не только в упражнениях, но и в понимании причин, из-за которых талия теряет форму.

Почему пропадает талия?
По словам Ходырева, две основные причины набора объёма в талии:

  • Переедание — избыток калорий сразу откладывается в области живота и боков;
  • Малоподвижный образ жизни — ослабленные мышцы кора не удерживают форму, а жир скапливается в центральной части тела.

Именно поэтому одними упражнениями не обойтись — важно контролировать питание и больше двигаться.

Какие мышцы нужно прокачивать?
Упор стоит делать на мышцы кора — это не только "кубики", но и глубокая поперечная мышца живота, которая действует как природный "пояс", поддерживающий талию изнутри.

Также важны мышцы спины, ягодиц и бедер — они стабилизируют корпус и помогают держать осанку. Это особенно важно, если вы стремитесь не просто к узкой талии, но к пропорциональной, подтянутой фигуре.

Что делать: программа от Ходырева
Тренер советует выполнять комплексные тренировки 2-3 раза в неделю, обязательно включая в программу:

Растяжка подвздошно-поясничной мышцы
— помогает раскрыть таз и снять зажимы, влияющие на форму живота.
Скручивания с подкрутом таза
— активируют нижнюю часть пресса и поперечную мышцу.
Приседания с весом
— включают в работу весь корпус, улучшают метаболизм.
Русские скручивания с гантелей
— прорабатывают косые мышцы живота и улучшают силу кора.
Кардиоинтервалы на эллипсоиде
— помогают сжигать жир и поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Ходырев подчёркивает: регулярность важнее интенсивности. Даже умеренные тренировки дадут результат, если выполнять их стабильно.

Главное

  • Уменьшение талии требует комплексного подхода: тренировки, питание, активность.
  • Главная мышца для стройной талии — поперечная мышца пресса.
  • Подход Ходырева сочетает силовые упражнения, растяжку и кардио.
  • Залог успеха — постоянство и умеренность, а не изнуряющие марафоны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардио без прыжков: Картер и Джо назвали альтернативы HIIT для снижения нагрузки сегодня в 16:50

HIIT больше не нужен: тренировки, которые дают тот же эффект, но без боли и усталости

HIIT уже не радует, а суставы просят пощады? Эти три формата тренировок сохранят эффективность, но изменят ваш подход к нагрузке — в лучшую сторону.

Читать полностью » Тренер FightCamp Дукетт назвал преимущества бокса в домашних условиях сегодня в 16:10

Зачем сильные мира сего ставят грушу в спальне

Домашний бокс — не просто спорт, а способ сбросить стресс и привести себя в форму. Узнай, как превратить уголок дома в настоящую тренировочную зону.

Читать полностью » Тренер Fhitting Room назвал эффективную push-day тренировку на 20 минут сегодня в 15:50

Тренировка, о которой не говорят: 20 минут — и грудь работает, как у бодибилдера

Всего 20 минут, чтобы ощутить реальный прогресс: push-day тренировка, которая помогает быстро укрепить грудь, плечи и трицепсы без лишней нагрузки.

Читать полностью » Пилатес-тренер Мириам Шестак назвала эффективные упражнения для разминки перед занятием сегодня в 15:10

Пилатес не так прост: в этих движениях скрыт главный секрет контроля над телом

Разминка перед пилатесом — это больше, чем просто формальность. Узнайте, какие 10 упражнений активируют ваш корпус, улучшают гибкость и настраивают тело на работу.

Читать полностью » Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность сегодня в 14:13

Двигайтесь, как в молодости, даже в зрелом возрасте: что поможет сохранить подвижность

Хотите в 40 лет чувствовать себя как в 30? Фитнес-тренер Филлип Соломон делится секретами, как сохранить гибкость и подвижность с возрастом.

Читать полностью » Шварценеггер рассказал о своем методе волновых тренировок для наращивания силы и массы сегодня в 13:40

Как волновые тренировки помогают наращивать силу: метод Шварценеггера, который изменит ваш подход к тренировкам

Арнольд Шварценеггер рассказал о своем методе волновых тренировок, который помогает нарастить силу и улучшить физическую форму. Узнайте все детали!

Читать полностью » Фитнес-резинки как инструмент для похудения: Шишкин о преимуществах для силы и выносливости сегодня в 12:38

Как фитнес-резинки помогут вам не только похудеть, но и улучшить физическую форму

Занятия с фитнес-резинками ускоряют метаболизм и помогают улучшить форму. Эксперт объясняет, как эти упражнения могут стать важной частью похудения.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух дала советы по питанию и тренировкам для похудения в жаркую погоду сегодня в 11:34

Как сбросить лишний вес в жару: секреты питания и тренировок от врача-гастроэнтеролога

В жару не так легко контролировать вес, но есть несколько эффективных советов от эксперта, которые помогут похудеть и чувствовать себя лучше в зной.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эффективная стирка: преимущества и недостатки добавления порошка в барабан
Авто и мото

Эксперт Autonews: скрип тормозов может указывать на износ колодок или поломку суппорта
Еда

Учёные выяснили, какое мясо полезнее для ЖКТ при умеренном потреблении
Питомцы

Ветеринар рассказал, как долго взрослую собаку можно оставлять одну дома
Красота и здоровье

Гарвардская методика: убираем гусиные лапки на глазах эффективно и быстро
Еда

Сахар и его роль в питании: как сбалансировать потребление сладкого для здоровья
Туризм

В Турции вступили в силу штрафы за игнорирование ремней безопасности при посадке самолёта
Еда

Диетолог объяснила, чем дыня полезна для микрофлоры кишечника и выведения жидкости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru