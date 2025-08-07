Минус 6 см в талии — без марафонов и голодовок: программа тренера на 3 дня в неделю
Мечта о стройной талии может казаться недостижимой, особенно если кажется, что вы "всё уже пробовали". Однако фитнес-тренер Егор Ходырев, чьи рекомендации приводит "Чемпионат", настаивает: добиться результата можно, если подойти к вопросу комплексно.
Ключ — не только в упражнениях, но и в понимании причин, из-за которых талия теряет форму.
Почему пропадает талия?
По словам Ходырева, две основные причины набора объёма в талии:
- Переедание — избыток калорий сразу откладывается в области живота и боков;
- Малоподвижный образ жизни — ослабленные мышцы кора не удерживают форму, а жир скапливается в центральной части тела.
Именно поэтому одними упражнениями не обойтись — важно контролировать питание и больше двигаться.
Какие мышцы нужно прокачивать?
Упор стоит делать на мышцы кора — это не только "кубики", но и глубокая поперечная мышца живота, которая действует как природный "пояс", поддерживающий талию изнутри.
Также важны мышцы спины, ягодиц и бедер — они стабилизируют корпус и помогают держать осанку. Это особенно важно, если вы стремитесь не просто к узкой талии, но к пропорциональной, подтянутой фигуре.
Что делать: программа от Ходырева
Тренер советует выполнять комплексные тренировки 2-3 раза в неделю, обязательно включая в программу:
Растяжка подвздошно-поясничной мышцы
— помогает раскрыть таз и снять зажимы, влияющие на форму живота.
Скручивания с подкрутом таза
— активируют нижнюю часть пресса и поперечную мышцу.
Приседания с весом
— включают в работу весь корпус, улучшают метаболизм.
Русские скручивания с гантелей
— прорабатывают косые мышцы живота и улучшают силу кора.
Кардиоинтервалы на эллипсоиде
— помогают сжигать жир и поддерживают сердечно-сосудистую систему.
Ходырев подчёркивает: регулярность важнее интенсивности. Даже умеренные тренировки дадут результат, если выполнять их стабильно.
Главное
- Уменьшение талии требует комплексного подхода: тренировки, питание, активность.
- Главная мышца для стройной талии — поперечная мышца пресса.
- Подход Ходырева сочетает силовые упражнения, растяжку и кардио.
- Залог успеха — постоянство и умеренность, а не изнуряющие марафоны.
