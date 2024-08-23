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Талибан ввёл новый закон, запрещающий женщинам появляться на улицах с открытыми лицами
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Талибан ужесточает контроль: Запрет на появление женщин с открытыми лицами на улицах Афганистана

Талибан ввёл новый закон, запрещающий женщинам появляться на улицах с открытыми лицами

Талибан установил жесткий запрет на выход женщин на улицу с открытыми лицами, оформленный в виде нового закона, как сообщает агентство Associated Press.

Указ, введённый 21 августа министерством по вопросам распространения добродетели и предотвращения порока, стал частью первой официальной декларации, касающейся норм добродетелей и пороков, и охватывает множество аспектов общественной жизни, включая транспорт и музыкальные мероприятия. Этот обширный документ имеет 114 страниц и включает 35 статей.

Представитель министерства, Маулви Абдул Гафар Фарук, отметил, что закон направлен на утверждение добродетели и искоренение порока. Однако подобные ограничения уже действуют в стране на протяжении двух лет; о запрете выхода женщин с непокрытыми лицами упоминала Миссия ООН по содействию Афганистану в 2022 году.

С момента своего возврата к власти в августе 2021 года талибы начали устанавливать строгие требования к внешнему виду граждан, включая обязательное ношение хиджабов для женщин. В июле 2023 года также был запрещен бизнес салонов красоты, которые вновь открылись после падения талибов в 2001 году.

Фото: commons.wikimedia.org/Nitin Madhav (USAID)

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