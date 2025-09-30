После скандала — на Первом: уволенный тележурналист идёт в вокальное шоу
Бывший ведущий телеканала "Тюменское время" Никита Белов, уволенный в 2021 году за мат в прямом эфире новостей, теперь выходит на музыкальную сцену. Он прошёл предварительный кастинг в популярное телешоу "Голос" на Первом канале.
"Я прошёл на кастинг"
В разговоре с URA. RU Белов поделился планами:
"Я прошел на кастинг на шоу "Голос". 3 октября я отправляюсь в Москву, там предстоит прослушивание а капелла. Нужно будет спеть две песни на русском и английском языках. Если комиссия мою кандидатуру одобрит, то я пройду дальше. Следующий этап — слепые прослушивания. С песнями еще не определился".
Как развивалась его карьера
-
В феврале 2021 года Белов выругался матом на коллег во время вечернего выпуска новостей.
-
На следующий день вся бригада, занимавшаяся подготовкой эфира, была уволена. По официальной версии — "по собственному желанию".
-
После увольнения Белов посвятил себя музыке и начал обучать игре на гитаре.
-
В марте 2024 года он выступил на Красной площади с авторской песней "Человек, который изменил всё", которую посвятил президенту России Владимиру Путину.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru