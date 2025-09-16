Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
такси Yandex GO
такси Yandex GO
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:38

Такси за 500 рублей обошлось страхом и истерикой: студентка едва спаслась

МВД Якутии: задержан таксист, угрожавший студентке и отказавшийся её выпускать

В Якутске разгорелся скандал вокруг поездки на такси, в ходе которой студентка первого курса оказалась в стрессовой ситуации. История получила огласку после того, как её мать рассказала о случившемся в социальных сетях. Этот случай стал предметом обсуждения не только среди горожан, но и вызвал реакцию правоохранительных органов.

Как всё произошло

По словам матери девушки, 14 сентября она оформила заказ через приложение такси, чтобы дочь доехала до университета. Стоимость поездки составила 500 рублей, хотя водитель изначально настаивал на более высокой цене — 700 рублей.

С первых минут поездки поведение мужчины вызвало тревогу у пассажирки. Он начал задавать навязчивые личные вопросы, а затем перешёл к агрессивным репликам.

"Сколько лет? Есть ли муж? Почему так отвечаешь? Тихо! Заткнись! Нарываешься что ли? Дай номер телефона, иначе не выпущу", — написала мать пострадавшей.

Испуганная студентка назвала таксисту фиктивный номер, однако тот потребовал показать телефон, чтобы убедиться в его подлинности. К счастью, поездка завершилась в точке назначения, но для девушки она обернулась сильным потрясением.

Реакция семьи и компании

По словам матери, у дочери случилась истерика. Девушка и раньше испытывала повышенную тревожность в общении с мужчинами, а произошедшее только усугубило её состояние. Женщина сразу же обратилась в службу поддержки агрегатора такси, однако оперативных действий со стороны компании не последовало — пришёл лишь формальный ответ о том, что инцидент будет рассмотрен.

Действия полиции

Информация быстро дошла до правоохранителей. В пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия) сообщили, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 23-летнего подозреваемого. Мужчина попытался оказать сопротивление и скрыться, из-за чего полицейским пришлось применить физическую силу.

Также был установлен 31-летний владелец автомобиля Toyota Allion, который сдавал машину в аренду таксисту.

В отношении задержанного возбудили административное дело. Параллельно проводится проверка на предмет возможных нарушений миграционного законодательства и правил дорожного движения. По итогам расследования все причастные лица понесут наказание в соответствии с законом.

Вопросы безопасности пассажиров

Этот случай вновь поднял вопрос о безопасности пассажиров такси. Несмотря на то, что многие агрегаторы заявляют о строгом отборе водителей, подобные ситуации показывают наличие пробелов в системе контроля. Особенно остро стоит вопрос доверия родителей, когда речь идёт о поездках детей и подростков.

Три интересных факта

  1. В России действует закон, по которому агрегаторы обязаны хранить данные о водителях и автомобилях не менее трёх лет.
  2. В крупных городах таксисты проходят проверку не только на наличие судимостей, но и по базам психоневрологических и наркологических диспансеров.
  3. По данным Росстата, около 40% пассажиров хотя бы раз сталкивались с грубым поведением водителей такси.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Владивостоке очевидцы сняли на видео, как полоз уполз под припаркованный автомобиль 12.09.2025 в 13:13

Змея под капотом: как холодная осень превращает машины в приюты

Во Владивостоке длинный полоз залез в кузов припаркованного автомобиля, спасаясь от похолодания. Очевидцы сняли на видео, как змея скрылась под машиной.

Читать полностью » Рост цен на автообучение в 2025: средняя стоимость в России достигла 44 153 рублей 12.09.2025 в 12:50

Загадка Дальнего Востока: почему курсы вождения здесь стоят как полмашины

В 2025 году стоимость обучения в автошколах России достигла 44 тыс. рублей, сохранив лидерство Санкт-Петербурга (55 тыс.) и Дальнего Востока (65 тыс.). Эксперты связывают 20%-й рост цен с арендой площадок и дорогими инструкторами.

Читать полностью » Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ 12.09.2025 в 10:50

Секреты рынка б/у авто: как выбрать машину за 1,5 млн и не переплатить — названы неожиданные фавориты

Рынок подержанных авто в России: цены упали на 4% за год, средний чек — 1,43 млн рублей. Эксперты назвали лучшие модели в сегменте 1,5 млн: Kia Rio, Hyundai Creta и китайские новинки.

Читать полностью » Уголовное дело о жестоком обращении с детьми передано в суд в Амурской области 12.09.2025 в 8:50

Мать-тиран: как подполье стало клеткой для детей — шокирующие подробности дела

В Амурской области завершено расследование дела о жестоком обращении с детьми: мать троих несовершеннолетних обвиняют в систематическом neglect, лишении свободы и нападении на полицейского. Подробности шокирующего случая — в материале.

Читать полностью » Трагедия на уроке математики: школьник умер в Приморье – что говорят одноклассники 12.09.2025 в 6:50

Боль и крик о помощи: почему учителя оставили умирать подростка на уроке – правда всплыла наружу

В Чугуевке школьник скончался на уроке математики. Одноклассники винят учителей в бездействии, администрация школы отрицает нарушения. Начато расследование

Читать полностью » Китайский безвиз для россиян: месяц свободы или суровое наказание за нарушение 10.09.2025 в 11:40

Китай открывает двери: россиян ждет приятный сюрприз, но есть подвох

Китай открыл границы для россиян! Безвизовый режим до 30 дней, но за нарушение правил грозят суровые штрафы и арест. Узнайте о строгих требованиях, чтобы избежать проблем.

Читать полностью » Авторынок России в сентябре: эксперты назвали 3 ключевых фактора 10.09.2025 в 9:40

Что ждет автолюбителей осенью: эксперты дали точный прогноз по ценам и наличию авто

Российский авторынок демонстрирует стабильность с продажами в 120-125 тысяч машин. Эксперты назвали ключевые факторы, определяющие спрос и предложение, включая ключевую ставку ЦБ и доступность автомобилей.

Читать полностью » Владивосток: последний шанс для мигрантов – амнистия заканчивается 10 сентября 10.09.2025 в 7:40

Миграционная амнистия на финишной прямой: Владивосток решает судьбу тысяч иностранцев

Во Владивостоке завершается миграционная амнистия. Узнайте, как легализовать свой статус в последний день, чтобы избежать депортации.

Читать полностью »

Новости
Еда

Повара используют желатин для создания творожного десерта с фруктами
Спорт и фитнес

Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации
Наука

Археологические находки доказали: люди адаптировались после извержения Тоба
Питомцы

Ветеринары: кошки боятся собак из-за разницы в размерах и сигналов общения
Авто и мото

В ГАИ рассказали, как избежать штрафов за превышение скорости
Туризм

Эксперты объяснили, какие места в самолёте снижают усталость в полёте
Садоводство

Садоводы рассказали, как кола помогает бороться с насекомыми и ускоряет созревание компоста
Спорт и фитнес

Эксперты: трёхмесячный план тренировок и питания снижает риск срывов при похудении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet