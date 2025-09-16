Такси за 500 рублей обошлось страхом и истерикой: студентка едва спаслась

В Якутске разгорелся скандал вокруг поездки на такси, в ходе которой студентка первого курса оказалась в стрессовой ситуации. История получила огласку после того, как её мать рассказала о случившемся в социальных сетях. Этот случай стал предметом обсуждения не только среди горожан, но и вызвал реакцию правоохранительных органов.

Как всё произошло

По словам матери девушки, 14 сентября она оформила заказ через приложение такси, чтобы дочь доехала до университета. Стоимость поездки составила 500 рублей, хотя водитель изначально настаивал на более высокой цене — 700 рублей.

С первых минут поездки поведение мужчины вызвало тревогу у пассажирки. Он начал задавать навязчивые личные вопросы, а затем перешёл к агрессивным репликам.

"Сколько лет? Есть ли муж? Почему так отвечаешь? Тихо! Заткнись! Нарываешься что ли? Дай номер телефона, иначе не выпущу", — написала мать пострадавшей.

Испуганная студентка назвала таксисту фиктивный номер, однако тот потребовал показать телефон, чтобы убедиться в его подлинности. К счастью, поездка завершилась в точке назначения, но для девушки она обернулась сильным потрясением.

Реакция семьи и компании

По словам матери, у дочери случилась истерика. Девушка и раньше испытывала повышенную тревожность в общении с мужчинами, а произошедшее только усугубило её состояние. Женщина сразу же обратилась в службу поддержки агрегатора такси, однако оперативных действий со стороны компании не последовало — пришёл лишь формальный ответ о том, что инцидент будет рассмотрен.

Действия полиции

Информация быстро дошла до правоохранителей. В пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия) сообщили, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 23-летнего подозреваемого. Мужчина попытался оказать сопротивление и скрыться, из-за чего полицейским пришлось применить физическую силу.

Также был установлен 31-летний владелец автомобиля Toyota Allion, который сдавал машину в аренду таксисту.

В отношении задержанного возбудили административное дело. Параллельно проводится проверка на предмет возможных нарушений миграционного законодательства и правил дорожного движения. По итогам расследования все причастные лица понесут наказание в соответствии с законом.

Вопросы безопасности пассажиров

Этот случай вновь поднял вопрос о безопасности пассажиров такси. Несмотря на то, что многие агрегаторы заявляют о строгом отборе водителей, подобные ситуации показывают наличие пробелов в системе контроля. Особенно остро стоит вопрос доверия родителей, когда речь идёт о поездках детей и подростков.

