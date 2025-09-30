Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lada Granta на дороге
Lada Granta на дороге
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:37

Такси по-русски на полную катушку: Автоваз готов поставить 100 тысяч машин для отрасли

Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси

Российский автопроизводитель "Автоваз" подтвердил готовность обеспечить таксомоторную отрасль необходимым количеством машин. Производственные мощности компании и других отечественных заводов позволяют выпускать порядка 100 тысяч автомобилей ежегодно — этого объёма достаточно, чтобы покрыть прогнозируемый спрос таксомоторных компаний на 2025-2026 годы.

"Производственный план на 2025-2026 годы рассчитан с учетом прогнозируемого спроса со стороны таксомоторных компаний", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сравнение моделей Lada для такси

Модель Особенности Преимущества для такси Ограничения
Lada Granta бюджетный седан/универсал низкая цена, простота обслуживания базовый уровень комфорта
Lada Vesta более комфортная модель просторный салон, современные опции дороже в обслуживании, чем Granta
Lada Aura новая модель бизнес-класса повышенный комфорт, расширенные функции безопасности высокая цена, ограниченные объёмы выпуска

Советы шаг за шагом для таксопарков

  1. Оценить потребности автопарка — выбрать между бюджетным сегментом (Granta) и более комфортными вариантами (Vesta, Aura).

  2. Рассмотреть участие в программах господдержки и инвестконтрактах, чтобы снизить затраты.

  3. Планировать закупки заранее: поставки распределяются по городам и регионам.

  4. Подготовить водителей к работе с новыми моделями — различия в обслуживании и оснащении.

  5. Внедрять комбинированный автопарк — разные модели под разные тарифы (эконом, комфорт, бизнес).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на импортные автомобили.
    Последствие: перебои с поставками и рост цен.
    Альтернатива: переход на локализованные модели Lada.

  • Ошибка: закупать только бюджетные машины.
    Последствие: снижение привлекательности тарифов "комфорт" и "бизнес".
    Альтернатива: формировать смешанный автопарк.

  • Ошибка: игнорировать господдержку и спецконтракты.
    Последствие: увеличение расходов на закупку.
    Альтернатива: участвовать в программах локализации и инвестконтрактах.

А что если…

А что если в будущем "Автоваз" расширит линейку для такси электромобилями? Это снизит расходы на топливо и позволит соответствовать экологическим трендам, особенно в крупных городах.

Плюсы и минусы поставок Lada в такси

Плюсы Минусы
Доступная цена и простота обслуживания ограниченный выбор кузовов и двигателей
Соответствие законодательству РФ комфорт ниже, чем у иностранных конкурентов
Поддержка со стороны государства медленный запуск новых моделей
Локализация производства возможные очереди на поставки

FAQ

Сколько автомобилей поставят в ближайшее время?
Около 4 тысяч машин в 25 российских городов.

Какие модели будут в приоритете?
Granta, Vesta и новая Aura.

Можно ли использовать Lada в бизнес-тарифах?
Да, для этого предназначена Lada Aura с повышенным уровнем комфорта.

Будет ли хватать машин на все регионы?
Производственный план рассчитан на 100 тысяч авто ежегодно, чего достаточно для покрытия спроса.

Мифы и правда

  • Миф: отечественные машины не подходят для такси.
    Правда: весь модельный ряд Lada сертифицирован для таксомоторных перевозок.

  • Миф: Автоваз не справится с объёмами.
    Правда: мощности рассчитаны на 100 тысяч машин в год.

  • Миф: в такси можно использовать только бюджетные авто.
    Правда: модель Aura ориентирована на комфортный сегмент.

Исторический контекст

  1. В 1990-е и 2000-е российские таксопарки массово переходили на иномарки.

  2. В 2010-е годы Lada Granta и Vesta начали возвращаться в парк благодаря низкой цене.

  3. К 2025 году "Автоваз" официально делает ставку на таксомоторный сектор, предлагая весь модельный ряд.

Три интересных факта

  1. "Автоваз" планирует заключить первые крупные контракты на 4 тысячи автомобилей уже в 2025 году.

  2. Модель Aura считается первой отечественной разработкой, ориентированной на бизнес-сегмент такси.

  3. Поддержка локализации позволит снизить себестоимость машин за счёт участия в инвестиционных программах.

