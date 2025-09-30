Такси по-русски на полную катушку: Автоваз готов поставить 100 тысяч машин для отрасли

Российский автопроизводитель "Автоваз" подтвердил готовность обеспечить таксомоторную отрасль необходимым количеством машин. Производственные мощности компании и других отечественных заводов позволяют выпускать порядка 100 тысяч автомобилей ежегодно — этого объёма достаточно, чтобы покрыть прогнозируемый спрос таксомоторных компаний на 2025-2026 годы.

"Производственный план на 2025-2026 годы рассчитан с учетом прогнозируемого спроса со стороны таксомоторных компаний", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сравнение моделей Lada для такси

Модель Особенности Преимущества для такси Ограничения Lada Granta бюджетный седан/универсал низкая цена, простота обслуживания базовый уровень комфорта Lada Vesta более комфортная модель просторный салон, современные опции дороже в обслуживании, чем Granta Lada Aura новая модель бизнес-класса повышенный комфорт, расширенные функции безопасности высокая цена, ограниченные объёмы выпуска

Советы шаг за шагом для таксопарков

Оценить потребности автопарка — выбрать между бюджетным сегментом (Granta) и более комфортными вариантами (Vesta, Aura). Рассмотреть участие в программах господдержки и инвестконтрактах, чтобы снизить затраты. Планировать закупки заранее: поставки распределяются по городам и регионам. Подготовить водителей к работе с новыми моделями — различия в обслуживании и оснащении. Внедрять комбинированный автопарк — разные модели под разные тарифы (эконом, комфорт, бизнес).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : полагаться только на импортные автомобили.

Последствие : перебои с поставками и рост цен.

Альтернатива : переход на локализованные модели Lada.

Ошибка : закупать только бюджетные машины.

Последствие : снижение привлекательности тарифов "комфорт" и "бизнес".

Альтернатива : формировать смешанный автопарк.

Ошибка: игнорировать господдержку и спецконтракты.

Последствие: увеличение расходов на закупку.

Альтернатива: участвовать в программах локализации и инвестконтрактах.

А что если…

А что если в будущем "Автоваз" расширит линейку для такси электромобилями? Это снизит расходы на топливо и позволит соответствовать экологическим трендам, особенно в крупных городах.

Плюсы и минусы поставок Lada в такси

Плюсы Минусы Доступная цена и простота обслуживания ограниченный выбор кузовов и двигателей Соответствие законодательству РФ комфорт ниже, чем у иностранных конкурентов Поддержка со стороны государства медленный запуск новых моделей Локализация производства возможные очереди на поставки

FAQ

Сколько автомобилей поставят в ближайшее время?

Около 4 тысяч машин в 25 российских городов.

Какие модели будут в приоритете?

Granta, Vesta и новая Aura.

Можно ли использовать Lada в бизнес-тарифах?

Да, для этого предназначена Lada Aura с повышенным уровнем комфорта.

Будет ли хватать машин на все регионы?

Производственный план рассчитан на 100 тысяч авто ежегодно, чего достаточно для покрытия спроса.

Мифы и правда

Миф : отечественные машины не подходят для такси.

Правда : весь модельный ряд Lada сертифицирован для таксомоторных перевозок.

Миф : Автоваз не справится с объёмами.

Правда : мощности рассчитаны на 100 тысяч машин в год.

Миф: в такси можно использовать только бюджетные авто.

Правда: модель Aura ориентирована на комфортный сегмент.

Исторический контекст

В 1990-е и 2000-е российские таксопарки массово переходили на иномарки. В 2010-е годы Lada Granta и Vesta начали возвращаться в парк благодаря низкой цене. К 2025 году "Автоваз" официально делает ставку на таксомоторный сектор, предлагая весь модельный ряд.

Три интересных факта