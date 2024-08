Минобороны России поделилось деталями операции по освобождению поселка Желанное в ДНР, которую провели бойцы группировки "Центр". Об этом стало известно 21 августа.

Согласно отчету, военнослужащие входили в населенный пункт небольшими отрядами, действуя в тесном взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами, артиллерией и авиацией.

Штурмовые группы получили значительную поддержку от операторов ударных FPV-дронов, которые эффективно вытесняли противника из укреплений.

Командир штурмового взвода с позывным "Топор" отметил, что противник предпочитает избегать ближнего боя, стремясь действовать на дистанции с использованием дронов-камикадзе, так как в прямом столкновении у него нет преимущества.

Во время боевых действий российские военные уничтожили значительное количество военной техники ВСУ, включая немецкий танк Leopard, а также различные бронированные машины и бронетранспортеры западного производства.

Также были сбиты многочисленные дроны ВСУ, среди которых были и крупные промышленные гексакоптеры, адаптированные для военных нужд. Особо отметили два случая, когда на одном и том же участке взорвались на минах две боевые машины пехоты Bradley.

Связист с позывным "Фиксик" поделился своими впечатлениями от момента водружения российского флага на телебашню.

Он рассказал о высокой степени адреналина, испытанного во время выполнения этой задачи, особенно под обстрелом дронов и минометного огня, но благодаря поддержке товарищей, ему удалось успешно выполнить миссию.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)