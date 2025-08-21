Сердце бьётся чаще — не всегда из-за болезни: неожиданные причины тахикардии
Учащенное сердцебиение не всегда связано с гипертонией или болезнями сердца. О других причинах тахикардии рассказала кардиолог Ануш Аветисян в беседе с Life. ru.
Когда тахикардия — норма
По словам врача, пульс может учащаться:
- при стрессе,
- во время физической нагрузки,
- при эмоциональном перенапряжении.
В таких случаях показатель выше 100 ударов в минуту считается физиологическим ответом организма. Норма же колеблется от 60 до 90 ударов в минуту.
Болезни и факторы риска
Однако тахикардия может быть и сигналом скрытых проблем:
- анемии, при которой снижается уровень гемоглобина,
- повышенной температуры,
- злоупотребления кофе, алкоголем или энергетиками,
- обильного приёма пищи.
Нужно ли лечение
"Если же тахикардия не вызвана заболеваниями сердца, то, как правило, медицинское вмешательство в большинстве случаев не требуется. Однако рекомендую пересмотреть образ жизни: отказаться от курения, сократить потребление кофе и исключить алкоголь", — посоветовала Аветисян.
