Инсульт
Олег Белов Опубликована вчера в 23:51

Сердце бьётся чаще — не всегда из-за болезни: неожиданные причины тахикардии

Кардиолог Аветисян: тахикардия может быть связана со стрессом, анемией и алкоголем

Учащенное сердцебиение не всегда связано с гипертонией или болезнями сердца. О других причинах тахикардии рассказала кардиолог Ануш Аветисян в беседе с Life. ru.

Когда тахикардия — норма
По словам врача, пульс может учащаться:

  • при стрессе,
  • во время физической нагрузки,
  • при эмоциональном перенапряжении.

В таких случаях показатель выше 100 ударов в минуту считается физиологическим ответом организма. Норма же колеблется от 60 до 90 ударов в минуту.

Болезни и факторы риска
Однако тахикардия может быть и сигналом скрытых проблем:

  • анемии, при которой снижается уровень гемоглобина,
  • повышенной температуры,
  • злоупотребления кофе, алкоголем или энергетиками,
  • обильного приёма пищи.

Нужно ли лечение

"Если же тахикардия не вызвана заболеваниями сердца, то, как правило, медицинское вмешательство в большинстве случаев не требуется. Однако рекомендую пересмотреть образ жизни: отказаться от курения, сократить потребление кофе и исключить алкоголь", — посоветовала Аветисян.

Читайте также

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня вчера в 22:16

Инфаркт не возникает внезапно: как предотвратить сердечные заболевания до 40 лет

Профилактика инфаркта должна начинаться до 40 лет. Узнайте, как питание, распорядок дня и регулярная диагностика могут защитить ваше сердце от серьезных заболеваний.

Читать полностью » Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд вчера в 21:44

Как диафрагмальное дыхание спасает от тревоги: 4 простых шага к спокойствию

Простая практика диафрагмального дыхания помогает быстро восстановить спокойствие и снизить уровень тревоги. Упражнение длится всего 15 секунд и эффективно против стресса.

Читать полностью » Врач Тен объяснила, кому нельзя есть дыню и в каких случаях она опасна вчера в 21:11

Сладкая ловушка: кому дыня может серьёзно навредить

Терапевт объяснила, когда дыня противопоказана: при болезнях почек, диабете, аллергии и обострении ЖКТ этот фрукт может нанести вред.

Читать полностью » Как не превратить вечерние сладости в врага здоровья: диетологические советы вчера в 20:39

Почему ваш организм всегда требует сладкое: раскрываем секрет "десертного желудка"

Десерты после ужина могут быть как вредными, так и полезными. Узнайте, как сделать сладкое приятным и безопасным для здоровья!

Читать полностью » Врач Гусева назвала осложнения, которые вызывает инфекция из-за негерметичных пломб вчера в 20:11

Зуб хранит тайный очаг инфекции: почему пломбы не так безопасны, как кажется

Стоматолог объяснила, почему треснувшая пломба — это не мелочь: от воспаления и интоксикации до риска невынашивания беременности и миокардита.

Читать полностью » 9 суперпродуктов, которые помогают убрать висцеральный жир за месяц вчера в 19:37

Как сократить висцеральный жир: продукты, которые вам нужны

Узнайте, какие 8 продуктов помогут вам в борьбе с висцеральным жиром, улучшают здоровье и повышают чувствительность к инсулину за 4 недели.

Читать полностью » Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни вчера в 19:11

Секунды роликов — годы здоровья: как короткие видео бьют по мозгу

Психолог предупредила: зависимость от коротких видео перегружает мозг, портит сон и похожа на алкоголизм. Эксперт рассказала, как разорвать круг.

Читать полностью » Барбара Палвин рассказывает о диагнозе: что важно знать о эндометриозе вчера в 18:35

Секреты борьбы с эндометриозом: Барбара Палвин делится неожиданными подробностями

Барбара Палвин открывает свою историю о борьбе с эндометриозом и последствиях операции. Узнайте, как актрисе удалось справиться с болезненными симптомами.

Читать полностью »

