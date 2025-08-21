Сердце бьётся чаще — не всегда из-за болезни: неожиданные причины тахикардии

Учащенное сердцебиение не всегда связано с гипертонией или болезнями сердца. О других причинах тахикардии рассказала кардиолог Ануш Аветисян в беседе с Life. ru.

Когда тахикардия — норма

По словам врача, пульс может учащаться:

при стрессе,

во время физической нагрузки,

при эмоциональном перенапряжении.

В таких случаях показатель выше 100 ударов в минуту считается физиологическим ответом организма. Норма же колеблется от 60 до 90 ударов в минуту.

Болезни и факторы риска

Однако тахикардия может быть и сигналом скрытых проблем:

анемии, при которой снижается уровень гемоглобина,

повышенной температуры,

злоупотребления кофе, алкоголем или энергетиками,

обильного приёма пищи.

Нужно ли лечение